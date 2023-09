SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - À exceção de uma bolada acidental que provocou risos, mas algum desconforto, Beatriz Haddad Maia e Victoria Azarenka não tiveram problemas para superar a dupla cabeça de chave 15 do US Open, formada pela indonésia Aldila Sutjiadi e a japonesa Miyu Kato. Por 6/2 e 6/0, brasileira e bielorrussa conquistaram rapidamente uma vaga nas quartas de final da chave de duplas.

Na fase seguinte, Bia e Vika voltarão a enfrentar cabeças de chave. As próximas adversárias serão a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva, pré-classificadas número 12.

Além de Haddad Maia, o Brasil tem Luisa Stefani ainda com chances na chave de duplas. A paulista, que joga em parceria com a americana Jennifer Brady, também está nas quartas de final. Ela vai enfrentar o time formado pela americana Bernarda Pera e a polonesa Magda Linette.

COMO ACONTECEU

O primeiro set foi relativamente tranquilo, com Bia e Vika se impondo tanto no fundo de quadra quanto na rede. Com uma quebra no saque de Sutjiadi e outra no serviço de Kato, brasileira e bielorrussa rapidamente fizeram 6/2.

O único momento de "desconforto" na parcial aconteceu quando Azarenka calculou mal um smash e acertou Haddad Maia, que saiu rindo, mas sentindo dor. Nada, no entanto, que atrapalhasse a boa química entre elas.

O segundo set foi ainda mais fácil do que o primeiro. A parceria asiática não tinha poder de fogo para lidar com as ótimas devoluções de Bia e Vika e não conseguiram mudar a dinâmica do duelo. Brasileira e bielorrussa continuaram superiores, anotaram mais três quebras de saque seguidas e não cederam margem para que as oponentes esboçassem uma reação.