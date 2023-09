SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos não deve contratar mais jogadores nesta janela após a chegada do atacante Alfredo Morelos. O clube irá usar a data Fifa para se reorganizar após os resultados ruins.

O Santos entende que Morelos é uma peça que pode mudar o patamar do time, por isso deve encerrar sua participação no mercado da bola.

Alfredo Morelos pode atuar como centroavante ou ponta. Ele chega com status de titular, pois o setor ofensivo não tem tido um bom aproveitamento e se tornou um problema.

O técnico Diego Aguirre usará os dez dias livres para adaptar o time e utilizar Morelos entre os titulares. Preocupado com a situação do Santos na tabela do Campeonato Brasileiro, o treinador uruguaio irá usar o período sem jogos como um "intensivão".

O Santos estacionou na zona de rebaixamento e o pessimismo voltou. A equipe, que perdeu por 2 a 0 do América-MG, pior defesa do Brasileiro, está em 17º, com 21 pontos.

O treinador uruguaio, então, tem pressa para recuperar o psicológico dos jogadores e fugir da zona de rebaixamento. O atacante Soteldo é desfalque certo para o jogo contra o Cruzeiro, no dia 14 (quinta-feira), na Vila Belmiro. O venezuelano foi expulso da última partida.