SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Guibson Oliveira revelou na final da Super Copa Pioneer Netshoes que ficou chateado com uma atitude que Gabriel Jesus, seu primo, teve antes da decisão da 'Champions' da várzea.

Guibson afirmou à reportagem que ficou surpreso e chateado com Gabriel Jesus porque o primo apoiou o rival da decisão. O camisa 9 e goleador do ASA, da Vila Prudente, disse que seu parente "fortaleceu o time dos caras" para a disputa do título.

O brasileiro do Arsenal foi um dos vários jogadores profissionais que prestaram apoio ao MEC ?Danilo, ex-Palmeiras, Lucas, do São Paulo, e Deyverson, do Cuiabá, foram outros que também enviaram vídeos. O time da Cidade Tiradentes, da Zona Leste de São Paulo, fica a pouco mais de 40 quilômetros de distância do Jardim Peri, bairro da Zona Norte em que o Gabriel foi criado.

O QUE GUIBSON DISSE

Mensagem de Jesus: "Não [recebi mensagem do primo], muito pelo contrário. Ele fortaleceu o time dos caras, mandando vídeo para o time dos caras. Estávamos contra tudo e contra todos e sabíamos. Lutamos até o final".

Chateação com o primo: "Fiquei chateado porque a gente quer essas pessoas que conhecem a gente desde pequeno do nosso lado, apoiando. Mas já que esse apoio não vem de lá, tenho o apoio dos meus parceiros".

Surpresa por vídeo: "Não me falta nada, não preciso de nada de ninguém. Minha família me dá toda estrutura psicológica para eu estar bem. Fiquei surpreso, sim. Achei que ele não ia postar nada, apoiar ninguém, mas tá tudo bem".

O QUE GABRIEL JESUS DISSE

"Alô rapaziada do MEC Tiradentes, passando aqui para desejar tudo de melhor para vocês na final, e que vocês consigam conquistar o objetivo de vocês, que é ser campeões. Estamos juntos"

ARTILHEIRO EM BRANCO NA FINAL

O ASA foi derrotado pelo MEC nos pênaltis, por 10 a 9, e ficou com o vice-campeonato no Allianz Parque. O jogo terminou com o placar zerado no tempo regulamentar e Guibson até converteu sua cobrança na disputa, mas não foi o suficiente para a conquista do título.

Guibson foi o artilheiro da sétima edição do torneio. Ele marcou sete gols, assim como Matheus Brito (do Vic Vic).

O atacante valorizou o prêmio individual e a sensação de jogar no estádio do Palmeiras, mas lamentou a derrota. "Prêmio de artilheiro foi importante, mas para mim não vale tanto sem a taça", declarou.

Nunca tinha jogado aqui. Gramado top, sensação enorme... Só não foi melhor porque a gente foi vice. Mas ano que vem a gente vai voltar mais forte e, se Deus quiser, vamos trazer o título para a Vila Prudente", disse.

QUEM É GUIBSON OLIVEIRA

Tem 27 anos e é destaque em torneios de várzeas paulistanos por diferentes times. Neste ano, além do vice da Super Copa Pioneer com o ASA, ele conquistou o título da 1ª Divisão de Santo André com o União São Jorge.

Chegou a jogar profissionalmente no Sesp Samambaense e no Apucarana Sports, times do Distrito Federal e do Paraná, respectivamente, entre 2019 e 2020. Também foi artilheiro da 2ª Divisão do DF em 2019.