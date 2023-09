SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Se Lucas Moura vai continuar no São Paulo em 2024, ninguém sabe, mas uma coisa é certa: o jogador não exclui essa possibilidade. Após negociar com diversos times do exterior na janela e acertar um contrato curto com o clube tricolor paulista, o atacante considera a hipótese de estender sua segunda passagem.

Em evento de um patrocinador, Lucas afirmou que ainda não tem a resposta para a pergunta sobre seu futuro. O camisa 7 assinou vínculo por quatro meses, até dezembro deste ano.

O atacante declarou que gostaria de ter a resposta, positiva ou negativa, mas que ainda não tinha. Ele também falou do prazer que tem de atuar com a camisa tricolor.

Lucas conversou com clubes do Oriente Médio e dos Estados Unidos e deve voltar a ouvir propostas em janeiro. Ficar no São Paulo, porém, também é uma possibilidade a ser levada em conta.

O QUE DISSE LUCAS

"Gostaria muito de dar essa resposta para vocês, mesmo se fosse para dizer que eu não vou ficar, mas eu não tenho, não posso dar essa resposta, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro. Se for para ficar no São Paulo, mesmo não estando classificado para a Libertadores, não atrapalharia em nada, ficaria com o maior prazer. O que vale é vestir essa camisa, disputar campeonatos e buscar títulos"

"É difícil responder essa pergunta, minha cabeça agora... Existem três meses, né? É dar o meu melhor, aproveitar, desfrutar ao máximo desse retorno, desse clube que eu amo muito, e em janeiro a gente vai ver o que vai acontecer, a gente vai ver o que vai aparecer, não tem como falar o que vai ser, onde eu vou jogar, eu só quero desfrutar deste momento, da melhor maneira, e lá na frente eu vou tomar essa decisão", afirmou Lucas, em evento da Adidas, sua patrocinadora.