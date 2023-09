SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira ainda não encontrou uma solução para substituir Dudu, que teve lesão grave e não joga mais em 2023, e viu o ataque do time passar em branco nas últimas duas partidas.

O QUE ACONTECEU?

Mudança no esquema tático não adiantou. Abel testou formação com três zagueiros e Flaco López junto com Rony no ataque no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores contra o Deportivo Pereira, mas o time teve dificuldades para criar pelos lados e viu o meio-campo ser pouco efetivo.

Contra o Corinthians, Abel reforçou o lado direito e mudou Artur de posição. O técnico escalou Mayke pela ponta direita, repetindo estratégia que funcionou contra o Deportivo Pereira na Colômbia, e viu o lateral funcionar bem em parceria com Marcos Rocha, que atuou em sua posição de origem. Em contrapartida, Artur teve desempenho abaixo da média que vinha apresentando na temporada ao jogar pelo lado esquerdo.

QUEM LARGOU NA FRENTE PELA VAGA DE DUDU?

Endrick deixou boa impressão. O camisa 9 entrou no lugar de Rony aos 41 do segundo tempo do jogo contra o Corinthians e, mesmo com pouco tempo em campo, conseguiu criar boas oportunidades e causou a expulsão de Maycon.

Breno Lopes perde chance clara e desperdiça oportunidade de se firmar. O herói do título da Libertadores de 2020 era o nome mais óbvio para substituir o camisa 7, já que ambos jogam na mesma posição e Abel já o citou em mais de uma oportunidade como um 'atleta injustiçado', mas o gol perdido contra o Corinthians nos minutos finais deixou impressão negativa sobre seu desempenho.

Entre os torcedores, chegou a ser cogitada a possibilidade de Rony ser deslocado para a ponta esquerda e Flaco assumir o comando do ataque. No entanto, a variação tática não chegou a ser testada em jogos por Abel até aqui, que tem apostado mais em Flaco López como um meia-atacante, e não como "camisa 9".

Promessa da base, Kevin corre por fora neste momento. Apesar do apelo da torcida para ver o jovem ter mais minutos em campo, ele não recebeu muitas oportunidades com Abel até aqui. Foram apenas três minutos em campo na partida de volta contra o Deportivo Pereira.

TEMPO VIRA TRUNFO DE ABEL

Abel Ferreira terá tempo para encontrar solução para a ausência de Dudu de olho na decisão pela semifinal da Copa Libertadores contra o Boca Juniors no final do mês.

Por conta da paralisação da temporada em decorrência da data Fifa, o Palmeiras só volta a campo no dia 15, às 21h30 (de Brasília), contra o Goiás, no Allianz Parque. Gustavo Gómez (Paraguai), Piquerez (Uruguai), Richard Ríos (Colômbia) e Raphael Veiga (Brasil) foram os convocados pelas suas seleções e desfalcam os treinos até a reapresentação.