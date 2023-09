SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa (Federação Internacional de Futebol) sorteou nesta terça-feira (5) a chave do Mundial de Clubes deste ano. A competição será realizada de 12 a 22 de dezembro, em estádios da Arábia Saudita.

Estão definidos seis dos sete clubes participantes. Falta apenas o vencedor da Copa Libertadores, que tem três clubes brasileiros nas semifinais. Estão vivos Palmeiras, Fluminense e Internacional, além do argentino Boca Juniors.

O campeão sul-americano ficará do lado da chave em que está o Al Ittihad, representante do país-sede. O time, que já contava com Romarinho e contratou recentemente Benzema, Kanté e Fabinho, fará sua estreia contra o neozelandês Auckland City, campeão da Oceania.

Quem avançar enfrentará o egípcio Al Ahly, campeão africano. Desse confronto sai o adversário do time da América do Sul.

Do outro lado, o mexicano León, que venceu a disputa nas Américas Central e do Norte, vai encarar o japonês Urawa Red Diamonds, campeão asiático, pelo direito de fazer uma das semifinais com o inglês Manchester City, campeão europeu.