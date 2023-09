BELÉM, PA (UOL/FOLHAPRESS) - Marquinhos, Raphinha e Gabriel Jesus perderam o voo com conexão para Belém, mas devem estar à disposição no primeiro treino de Fernando Diniz pela seleção brasileira.

O QUE ACONTECEU

Marquinhos, Raphinha e Gabriel Jesus eram esperados por volta das 11h desta terça-feira (5), mas avisaram que perderam a conexão para Belém.

A expectativa agora é pela chegada à tarde, pouco tempo antes do treinamento marcado para 17h30, no Mangueirão.

O trio completará a delegação, que já conta com 20 jogadores, incluindo o craque Neymar.

Lucas Perri, Nino, André e Raphael Veiga chegaram junto com Diniz, na madrugada de segunda-feira. À noite, vieram Neymar, Alisson, Caio Henrique, Danilo, Ederson, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli, Ibañez, Matheus Cunha, Renan Lodi, Richarlison, Vanderson e Joelinton. Na madrugada de terça, Casemiro, Rodrygo e Bruno Guimarães se apresentaram ao lado do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

O Brasil fará três treinamentos antes de enfrentar a Bolívia na sexta-feira, às 21h45, no Mangueirão. O segundo compromisso pelas Eliminatórias da Copa do Mundo será diante do Peru, dia 12, em Lima.