RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco informou, na tarde desta terça-feira (5), que o clássico com o Fluminense será no Nilton Santos. O duelo, pelo Brasileiro, acontecerá no próximo dia 16, às 16h.

O confronto terá a mesma configuração do primeiro turno, com 90% dos ingressos ao clube mandante e 10% aos visitantes.

São Januário não pode receber torcida por uma decisão judicial e o Maracanã está fechado para reforma no gramado.

O time cruzmaltino lembrou ainda "que o prazo limite estabelecido pela CBF para mudança de partida para outro Estado já havia se esgotado".

O clube voltou a afirmar que segue na luta para a liberação de São Januário. "Confiamos na Justiça e no Ministério Público e temos confiança que essa questão, que tem trazido prejuízos incalculáveis para o clube e para a Barreira do Vasco, será resolvida em breve".

Em julgamento na última semana, o TJRJ manteve a proibição de público na Colina. O clube promete ir ao STJ.

NOTA NA ÍNTEGRA

"Considerando que o Maracanã encontra-se fechado e São Januário segue interditado por decisão judicial, impedido de receber partidas com público, o Vasco da Gama informa que o clássico contra o Fluminense será realizado no Estádio Nilton Santos.

A partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá no próximo dia 16 de setembro, às 16 horas, e terá a mesma configuração do primeiro turno, com 90% dos ingressos sendo destinados ao clube mandante (Vasco) e 10% para os torcedores do visitante (Fluminense).

Importante destacar que o prazo limite estabelecido pela CBF para mudança de partida para outro Estado já havia se esgotado desde o mês passado. E hoje é o prazo final para a mudança de estádio dentro do Estado do Rio de Janeiro.

Mais uma vez, o Vasco da Gama reafirma que segue lutando pela liberação de São Januário, que presenciou uma manifestação histórica da torcida vascaína na noite do último domingo (03/09/2023). Confiamos na Justiça e no Ministério Público e temos confiança que essa questão, que tem trazido prejuízos incalculáveis para o clube e para a Barreira do Vasco, será resolvida em breve.

O Vasco da Gama agradece ao Botafogo a cessão do Estádio Nilton Santos".