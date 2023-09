SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em sete confrontos, o americano Taylor Fritz, atual número 9 do mundo, só havia conseguido tirar dois sets de Novak Djokovic até hoje. O duelo desta terça (5), válido pelas quartas de final do US Open, não foi muito diferente, a não ser por um breve momento em que o veterano de 36 anos perdeu a paciência com a torcida da casa no Estádio Arthur Ashe. No fim, Nole abafou um esboço de reação do freguês e, por 6/1, 6/4 e 6/4 carimbou seu lugar nas semifinais do torneio nova-iorquino pela 13ª vez na carreira.

Atual número 2 do mundo e maior campeão de slams em simples da história do tênis masculino, Djokovic nunca perdeu para um tenista da casa no US Open e aumentou um conjunto de sequências impressionantes com mais este triunfo sobre Taylor Fritz:

30 vitórias seguidas sobre tenistas dos Estados Unidos

13 vitórias seguidas sobre tenistas dos EUA em torneios do Grand Slam

12 vitórias seguidas nas quartas de final do US Open

11 vitórias seguidas sobre tenistas dos EUA no US Open

9 vitórias seguidas em quadras duras nesta temporada

COMO ACONTECEU

Fritz, que só teve seu saque quebrado uma vez em todo o torneio, perdeu logo dois games de serviço nos dois primeiros games desta terça. O americano ainda teve chances de equilibrar porque Djokovic teve altos e baixos em seu saque, mas o sérvio confirmou no quarto game, abriu 3/1 e disparou na frente até fazer 6/1.

O tenista da casa não conseguia levar vantagem consistentemente do fundo de quadra, e seu saque não incomodava o sérvio como o necessário. Assim, o #2 do mundo seguiu soberano, quebrando Fritz no terceiro game e salvando quatro break points no quarto. Depois disso, Nole só perdeu um ponto com seu serviço até fechar o set em 6/4.

No terceiro set, Fritz finalmente manteve seu serviço no começo e conseguiu colocar alguma pressão sobre Djokovic. Quando obteve dois break points (15/40) no sexto game, Taylor empolgou a torcida americana, que passou a fazer mais barulho. Pois Nole salvou os dois, inclusive com uma esquerda na linha em um dos pontos, e gritou de volta para o público. Mais motivado, o veterano quebrou o saque de Fritz em seguida e saiu comemorando estufando o peito e olhando para a torcida.

O público seguiu fazendo barulho - inclusive com gritos entre os pontos - até que irritou de fato Djokovic. O sérvio, então, cometeu um par de erros e cedeu a quebra, o que deixou o placar em 4/4. Fritz, contudo, não aproveitou. Cometeu erros feios e perdeu o serviço mais uma vez. Era o que o veterano precisava para fechar a conta pouco depois.

E AGORA?

O próximo adversário de Djokovic em Nova York será outro americano: quem vencer o duelo desta noite entre o número 10 do mundo, Frances Tiafoe, e a jovem promessa Ben Shelton, de 20 anos.