SÃO PAULO, SP, E BELÉM, PA (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fernando Diniz deu início a uma renovação em posições específicas em sua primeira convocação da seleção, mas optou por manter os capitães da 'Era Tite'. O comandante quer que o grupo funcione como um elo nessa nova fase.

Diniz convocou nomes como Alisson, Marquinhos, Danilo, Casemiro e Neymar. A ausência entre os capitães é Thiago Silva, que aos 38 anos parece longe da Copa de 2026.

Daniel Alves, preso provisoriamente em Barcelona enquanto aguarda julgamento por agressão sexual, também era considerado um líder no grupo de Tite. A lateral direita passou a ter Vanderson, do Monaco, ao lado do experiente Danilo.

Com exceção de Neymar, foi o quarteto que se reuniu com o presidente Ednaldo Rodrigues recentemente para ouvir sobre os planos para o futuro da seleção. O mandatário explicou sobre Carlo Ancelotti, acertado para o próximo ano, e ganhou elogios do grupo.

"Ele (presidente) vem trabalhando nos últimos detalhes e será a decisão dele. Mais do que isso, a gente não pode falar muito também para não atrapalhar as negociações. Esse é um momento delicado de escolha do treinador, ele é um presidente que é muito ativo no dia a dia da seleção", disse Marquinhos, durante a última data Fifa.

ELO PARA MAIS JOVENS

A ideia de Diniz é que os mais experientes atuem como parceiros nessa renovação. Já desde a última Copa o quinteto era visto como referência para os mais jovens como Vini Jr e Rodrygo.

Com exceção de Neymar, os outros quatro seguem nos mesmos clubes de quando disputaram a Copa e mantiveram o status de protagonismo. Alisson é o titular do Liverpool (Inglaterra), Casemiro um dos destaques do Manchester United (Inglaterra), Marquinhos é ídolo no PSG (França) e Danilo se tornou capitão da Juventus (Itália).

Dos cinco jogadores, três chegarão à Copa com 34 anos: Neymar, Danilo e Casemiro. Alisson estará com 33, e Marquinhos será o caçula do seleto grupo, com 32. Na última Copa, quatro jogadores com 34 anos ou mais disputaram o mundial: o goleiro Weverton (35), o zagueiro Thiago Silva (38), o lateral Dani Alves (40) e o meia Everton Ribeiro (34).

A RENOVAÇÃO DE DINIZ

Diniz convocou 11 jogadores que não disputaram a Copa do Qatar. O 'time' tem Bento, Vanderson, Caio Henrique, Renan Lodi, Ibañez, Nino, Gabriel Magalhães, André, Joelinton, Raphael Veiga e Matheus Cunha. Bento acabou cortado por lesão e Lucas Perri foi chamado em seu lugar.

Dos 26 de Tite no Qatar, 14 perderam vaga na lista de Diniz, mas dois deles, Raphinha e Gabriel Jesus, voltaram após cortes de Vini Jr e Antony. Quem ficou fora foram Weverton, Thiago Silva, Bremer, Éder Militão (por lesão), Alex Sandro, Alex Telles, Dani Alves (preso), Paquetá (preservado por estar sob investigação por conta de apostas), Fabinho, Fred, Everton Ribeiro e Pedro.

Das novidades de Diniz em relação ao grupo do Qatar, ninguém chegaria à Copa com mais de 30 anos. Raphael Veiga, o mais velho, entraria no mundial exatamente com 30, apesar de completar 31 durante o torneio.