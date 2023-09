SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral-direito Fagner, do Corinthians, está progredindo no tratamento e pode voltar a ser opção para o técnico Vanderlei Luxemburgo após a Data Fifa.

PERTO DO RETORNO

A reportagem apurou que Fagner vem evoluindo na recuperação da lesão muscular na panturrilha esquerda. O camisa 23 se machucou após o clássico contra o São Paulo, no dia 16 de agosto, pela volta da semifinal da Copa do Brasil, e é desfalque desde então.

Ele vem treinando individualmente, mas deve voltar em breve a participar das atividades em grupo. O jogador de 34 anos ficou fora dos últimos cinco jogos da equipe ?contra Cruzeiro, Estudiantes (duas vezes), Goiás e Palmeiras.

O lateral pode ficar à disposição para o próximo jogo se voltar a treinar em campo e com bola nesta semana. O elenco alvinegro recebeu dois dias de folga após o empate com o Palmeiras e volta às atividades hoje.

Maior garçom do ano, Fagner tem mais de uma semana livre para estar novamente 100% ?ele é o líder na temporada com oito assistências. O Corinthians volta a campo no dia 14, uma quinta-feira, quando visita o Fortaleza pela 23ª rodada do Brasileiro.

VOLTAS E DESFALQUES NA DATA FIFA

O meia Renato Augusto também deve estar recuperado depois da pausa. O jogador foi poupado do clássico por uma decisão do departamento médico, que optou por preservá-lo para evitar uma lesão.

Luxa afirmou que a torcida do Corinthians pode ficar otimista pela recuperação de Fagner e de Renato. Em entrevista à ESPN, o técnico afirmou que utilizará os dias sem jogos para recuperar a dupla.

Vamos trabalhar para isso [recuperar Fagner e Renato]. O Corinthians tem uma estrutura fantástica. Torcedor pode ficar otimista, vamos recuperar os caras. Luxemburgo, à ESPN

No entanto, a Data Fifa também impôs baixas ao time. O uruguaio Bruno Méndez e o paraguaio Matías Rojas foram chamados para as suas respectivas seleções, enquanto Gabriel Moscardo foi convocado para a seleção pré-olímpica para os amistosos em Marrocos.

O trio de convocados é dúvida para o duelo contra o Fortaleza. O último compromisso de Moscardo no país africano é no dia 11, e Paraguai e Uruguai disputam o segundo jogo das Eliminatórias no dia 12, apenas dois dias antes da partida no Castelão.