SÃO PAULO, SP, E BELÉM, PA (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fernando Diniz chamou cinco profissionais para os trabalhos com a seleção brasileira para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Diniz contará com os auxiliares Eduardo Barros e Wagner Bertelli, além do preparador físico Marcos Seixas, todos do Fluminense, onde o treinador também atua.

Eduardo e Wagner devem fazer parte da comissão fixa de Diniz na seleção brasileira. Marcos, a princípio, foi chamado para as partidas contra Bolívia e Peru.

Fernando Diniz também convidou o auxiliar Dado Cavalcanti, técnico que está sem clube, e o preparador de goleiros Marcelo Carpes, do Corinthians.

QUEM ELES SÃO?

Eduardo Barros foi auxiliar de Fernando Diniz no Audax, clube que projetou o treinador no futebol brasileiro. Barros continuou com Diniz no Oeste, no Athletico-PR e reeditou a dupla no Fluminense. Ex-jogador, ele é consultor da Universidade do Futebol.

Wagner Bertelli está com Diniz desde sempre. Preparador físico, Bertelli também é um auxiliar do treinador. Fernando Diniz costuma dizer que Wagner Bertelli é seu "braço direito e esquerdo" e que consegue se comunicar com o amigo pelo olhar.

Marcos Seixas é preparador físico da comissão técnica permanente do Fluminense e foi chamado por Diniz para esses primeiros jogos da seleção. Seixas já esteve no Brasil nas campanhas do bicampeonato olímpico, em 2016 e 2021, e havia sido convidado também pelo interino Ramon Menezes.

Dado Cavalcanti esteve no América-RN na campanha do rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro, mas Fernando Diniz é um entusiasta do seu trabalho e o conheceu melhor durante os cursos da CBF. Dado começou a carreira em 2008 e já passou por mais de 20 equipes.

Marcelo Carpes é preparador de goleiros do Corinthains desde 2020. Ele trabalhou também no Internacional, Juventude, Caxias, Chapecoense e Luverdense. O último trabalho antes do Timão foi no Querétaro, do México.