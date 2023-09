SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Viralizou nas redes sociais um vídeo do atacante Lucas chorando ao abraçar a esposa após a elimininação do São Paulo na Copa Sul-Americana na última semana. A equipe venceu por 1 a 0 a LDU (EQU), mas caiu nos pênaltis, com James Rodríguez perdendo uma das cobranças.

O camisa 7 relembrou a ocasião e explicou que o choro teve relação com "tudo que envolveu sua volta". Lucas tem contrato até dezembro deste ano e, agora, só tem a Copa do Brasil para conquistar diante de um Brasileiro distante da liderança.

O QUE DISSE LUCAS

"Cara, foi uma eliminação muito dolorida, né? Difícil de digerir, até porque a gente teve condições de matar o jogo no tempo normal, e pra mim, particularmente, doeu bastante porque logo depois ali, eu estava até contido, mas eu abracei minha esposa, a gente lembra de tudo que envolveu essa nossa volta, as conversas que a gente teve, e a Copa Sul-Americana era um objetivo meu também, né? E aí, você vê, escapando assim, foi difícil, mas faz parte do futebol. É um esporte tão apaixonante por causa disso, tem momentos de glória, momentos cruéis como este, e aí a gente tem que saber lidar com isso, saber usar para nos fortalecer, para a gente ter força depois da temporada, mas também foi um momento difícil", afirmou, durante evento da Adidas, sua patrocinadora.

DIGA AO POVO QUE...

Durante o evento da lançamento de sua nova chuteira, Lucas também respondeu sobre o futuro e não descartou estender seu vínculo com o São Paulo. Ele afirmou que ainda não tem uma resposta, mas falou sobre o prazer de jogar pelo Tricolor paulista.

"Gostaria muito de dar essa resposta para vocês, mesmo se fosse para dizer que eu não vou ficar, mas eu não tenho, não posso dar essa resposta, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Se for para ficar no São Paulo, mesmo não estando classificado para a Libertadores, não atrapalharia em nada, ficaria com o maior prazer. O que vale é essa vestir essa camisa, disputar campeonatos e buscar títulos", disse.

"É difícil responder essa pergunta, minha cabeça agora... Existem três meses, né? É dar o meu melhor, aproveitar, desfrutar ao máximo desse retorno, desse clube que eu amo muito, e em janeiro a gente vai ver o que vai acontecer, a gente vai ver o que vai aparecer, não tem como falar o que vai ser, onde eu vou jogar, eu só quero desfrutar deste momento, na melhor maneira, e lá na frente eu vou tomar essa decisão."