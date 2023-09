SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Olimpíadas de Atenas, em 2004: o brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima liderava a maratona até que, nos metros finais, foi agarrado por um homem que invadiu a área de competição. O atleta se recuperou do baque e conquistou a medalha de bronze histórica. Como não lembrar dessa cena?

Após 19 anos, Vanderlei voltará à cidade grega a convite da Olympikus para correr o mesmíssimo percurso de 42 quilômetros. A maratona de Atenas acontece no início de novembro e o brasileiro já iniciou a preparação física e psicológica.

"Eu fico até arrepiado só de falar agora. Em momentos comigo mesmo, às vezes, eu fico pensando, relembrando alguns pontos marcantes daquele episódio que eu vivi na prova. Fico com expectativas sobre como será retornar naquele ponto [onde foi empurrado] e revisitar aquilo", disse o atleta em entrevista ao UOL.

"Eu tenho essa ansiedade dentro de mim. Fico pensando, também, de que forma o mundo vai reagir naquele momento. Além disso, acho que o meu maior desafio vai ser o aspecto físico", acrescentou Vanderlei.

A última vez que Vanderlei completou uma maratona foi em abril de 2009. Por isso, uma das grandes preocupações dele é com o físico, que é diferente tanto dessa prova quanto da época em que ele correu nas Olimpíadas.

"Não há mais o objetivo de fazer uma grande performance e resultado perfeito. É um momento de curtir a prova, relembrar um pouco daquilo que eu passei e a minha história", comentou.

"Hoje eu me considero um atleta amador. Não tenho mais a rotina de alta performance, é um volume completamente diferente de intensidade. O Ricardo, meu treinador, montou um treino que me dá condição e não me leve ao extremo", acrescentou.

JÁ IMAGINOU CORRER COM O VANDERLEI?

Além dos treinos, Vanderlei já tem participado de provas pelo Brasil e adora ter o contato com os fãs, que brincam ao ultrapassá-lo. O medalhista olímpico incentiva e ouve a história de cada corredor.

"É muito prazeroso poder participar das corridas hoje, interagir junto às pessoas, principalmente o atleta amador. Eles passam por mim e falam: 'Pô, eu vou ganhar no Vanderlei'. É muito legal. E todo momento que eu puder incentivar a galera, eu faço", destacou o atleta.

Antes de correr em Atenas, Vanderlei volta às ruas no próximo sábado (9), para uma meia maratona na Costa do Conde, na Paraíba. Entre os treinos e corridas, ele retorna para seu sítio no Paraná, que é um sonho realizado graças ao esporte. No seu cantinho, o atleta gosta de lidar com os animais, a terra e ajustar toda a estrutura.