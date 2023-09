SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Morumbi será palco do evento religioso Desperta Brasil neste domingo (10), duas semanas antes da final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, dia 24.

O palco do evento está sendo montado atrás de um dos gols do estádio. O público não terá acesso ao gramado e ficará apenas nas arquibancadas.

O estádio também recebeu um evento religioso antes da semifinal contra o Corinthians. A missa foi rezada na véspera do clássico e era um evento prévio ao Desperta Brasil.

A realização do evento religioso antes da decisão da Copa do Brasil não tem nenhuma relação com o São Paulo. O clube apenas alugou o espaço e o contrato foi fechado há meses.

O QUE É O EVENTO

O Desperta Brasil é um evento católico que conta com apresentações de diversos nomes religiosos. O evento ocorre das 6h às 22h e os ingressos custam R$ 70.