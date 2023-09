SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A revista francesa France Football anunciou os indicados para o prêmio Bola de Ouro feminino.

Debinha foi a única brasileira que apareceu na lista, dentre 30 nomes.

No início do ano ela ficou em sexto lugar na votação de melhor jogadora do mundo do prêmio The Best, da Fifa. 14 atletas foram indicadas.

Marta, venceu seis bolas de ouro quando o prêmio era realizado junto à FIFA.

Em 2022, nenhuma brasileira também havia sido indicada.

A premiação ocorre em 30 de outubro, na França.

*

LISTA COMPLETA:

- Kadidiatou Diani (Lyon/PSG)

- Linda Caicedo (Real Madrid)

- Alba Redondo (Levante)

- Rachel Daly (Aston Villa)

- Fridolina Rolfö (Barcelona)

- Olga Carmona (Real Madrid)

- Georgia Stanway (Bayern de Munique)

- Amanda Ilestedt (Arsenal/PSG)

- Hayley Raso (Real Madrid/Manchester City)

- Sophia Smith (Portland Thorns)

- Salma Paralluelo (Barcelona)

- Millie Bright (Chelsea)

- Hinata Miyazawa (MyNavi Sendai)

- Lena Oberdorf (Wolfsburg)

- Daphne Van Domselaar (Aston Villa)

- Sam Kerr (Chelsea)

- Debinha (Kansas City Current/North Carolina Courage)

- Patricia Guijarro (Barcelona)

- Ewa Pajor (Wolfsburg)

- Guro Reiten (Chelsea)

- Aitana Bonmati (Barcelona)

- Alexandra Popp (Wolfsburg)

- Yui Hasegawa (Manchester City)

- Jill Roord (Manchester City/Wolfsburg)

- Katie McCabe (Arsenal)

- Wendie Renard (Lyon)

- Mapi León (Barcelona)

- Khadija Shaw (Manchester City)

- Mary Eaps (Manchester United)

- Asisat Oshoala (Barcelona)