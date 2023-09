SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, confirmou que o Liverpool sondou recentemente o volante André, um dos destaques da equipe treinada por Fernando Diniz.

O dirigente confirmou o contato em participação no "Bola da Vez", da ESPN. O programa apresentado por André Plihal vai ao ar neste sábado (9), a partir das 20h30 (de Brasília).

Bittencourt afirmou que o jogador não deixará o Fluminense até o ano que vem. Por outro lado, ele não descartou uma negociação entre os clubes já para o início de 2024.

Com a negativa inicial, o Liverpool freou as conversas e não chegou a formalizar uma proposta oficial. Há especulações, no entanto, de que os valores envolvidos alcancem os 30 milhões de euros (R$ 160 milhões).

André tem 22 anos e é formado na base do Fluminense. Ele foi convocado por Fernando Diniz para disputar os primeiros jogos das Eliminatórias da Copa com a seleção brasileira.