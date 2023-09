SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Estádio 974, construído com contêineres e utilizado na Copa do Mundo do Qatar, está abandonado desde o final da competição.

Erguido com a prerrogativa de ser 'facilmente desmontável', o estádio segue intacto e inutilizado, quase um ano após o fim da Copa.

Palco de sete jogos do Mundial, o 974 recebeu o Brasil nas quartas de final, na goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul.

Os campeões mundiais também atuaram no estádio, na vitória por 2 a 0 da Argentina sobre a Polônia.

O plano discutido para solucionar o 'elefante branco' é transportar os contêineres para o Uruguai, onde o Estádio 974 poderá ser remontado.

O Uruguai é um dos candidatos a sediar a Copa do Mundo em 2030, cem anos depois de sediar o primeiro Mundial, vencido pela seleção anfitriã.