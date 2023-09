RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo é bicampeão do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta quinta-feira (7), o time rubro-negro bateu o Palmeiras no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). O tempo normal acabou empatado em 0 a 0 e a equipe venceu nos pênaltis.

O primeiro título do Flamengo foi em 2019 e agora a equipe se iguala ao próprio Palmeiras com dois títulos.

O terceiro pênalti do Palmeiras acabou invalidado depois de Ian fazer uma paradinha. O auxiliar Gustavo Almeida e Luciano Júnior, preparador de goleiros, acabaram expulsos por reclamação.

Os goleiros foram o destaque da partida, salvado as duas equipes. Dyogo pelo lado do Flamengo, era reserva, mas o titular Kauã Santos foi vendido. Kaique, do Palmeiras, é da seleção da categoria.

As duas equipes já tinham se enfrentado na final de 2019, quando o Flamengo também levou a melhor.

O Flamengo teve a chance de jogar a final no Rio de Janeiro por ter tido a melhor campanha ao longo da competição.

O gramado estava bastante castigado na partida e chamou a atenção. Além disso, no primeiro tempo não houve parada técnica, mas no segundo sim.

COMO FOI O JOGO

O Palmeiras começou mais perigoso e impôs bastante intensidade nos contra-ataques, mas só nos 15 primeiros minutos. Depois, o Flamengo encaixou a marcação e passou a ter boas chances.

O jogo ficou um pouco mais lento na reta final do primeiro tempo. Os times encontraram muita dificuldade de acertar o último passe e criaram menos oportunidades.

O Flamengo, porém, cresceu no jogo e começou a mandar vários chutes perigosos, mas a manhã era do goleiro Kaique. Jogador de seleção, ele brilhou em várias boas oportunidades.

O segundo tempo começou animado e com pressão dos dois lados, mas nenhuma das equipes conseguia fazer o gol. O Flamengo ainda perdeu Igor Jesus, lesionado, aos 21 minutos. Rayan Lucas entrou na vaga.

Apesar de algumas boas chances, a reta final foi mais devagar, com os times já bem casados. O Flamengo conseguiu chegar ao ataque duas vezes, mas mandou para fora com tomadas de decisão ruins.

Com isso, o jogo foi para os pênaltis e o Palmeiras fez duas alterações nos minutos finais visando a disputa, colocando Gabriel Vareta e David, que perdeu a cobrança.

Pelo lado do Flamengo, apenas Lorran perdeu. Diego, Rayan e Petterson acertaram.

No Palmeiras, Allan, Ian (que teve a cobrança invalidada) e David desperdiçaram. Kevin e Thalys acertaram.

FLAMENGO

Dyogo Alves; Daniel Sales (Felipe Brian), Diegão, Cleiton, Zé Welinton, Igor Jesus (Rayan Lucas), Werton, Pedrinho, Lorran e Petterson. Técnico: Mario Jorge.

PALMEIRAS

Kaique; Edney, Vitor Reis, Michel (Gabriel Vareta) e Ian; Léo (Vitor André), Patrick (David Kauã) e Allan; Estêvão (Kauan Santos), Thalys e Kevin. Técnico: Lucas Andrade.

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sa (Fifa/AM) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Daniel Sales, Petterson e Evertton (FLA); Thalys, Edney e Ian (PAL)