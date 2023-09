SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Sergio Romero, do Boca Juniors, já está de olho no duelo contra o Palmeiras e afirmou que a sua única preocupação para o jogo pelas semifinais da Copa Libertadores é o gramado do Allianz Parque.

O arqueiro disse que "a única coisa que preocupa na decisão, mais até do que jogar como visitante, é o gramado sintético que tem no estádio do Palmeiras". A declaração foi ao programa "F10" da ESPN Argentina.

Romero usou sua passagem pelo futebol europeu para justificar a preocupação. Ele tem passagem por clubes como AZ Alkmaar (Holanda), Sampdoria (Itália) e Manchester United (Inglaterra).

Palmeiras e Boca Juniors se enfrentam no Allianz Parque no dia 5 de outubro (quinta-feira), pela volta das semifinais. A ida será em La Bombonera, dia 28 de setembro.

O QUE DISSE SERGIO ROMERO

Gramado sintético: "Para mim, a única coisa que preocupa na decisão, mais até do que jogar como visitante, é o gramado sintético que tem no estádio do Palmeiras. Fora isso, nós sabemos o que temos que fazer".

Experiência na Europa: "Acabei jogando na Europa em muitos estádios de gramado sintético. E nem todas são iguais. O estádio do Heracles Almelo, da Holanda, tinha um gramado espetacular. Já o do ADO Den Haag era completamente o contrário. Era um gramado duro, que fazia doer a cintura, o joelho".