BELÉM, PA (UOL/FOLHAPRESS) - De volta à seleção brasileira após a eliminação na Copa do Mundo, o atacante Neymar disse que não vê dificuldades em manter o alto nível atuando pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O camisa 10 ressaltou os craques que estão sendo contratados pelos clubes locais e deu uma cutucada no Campeonato Francês, torneio que disputava pelo PSG.

Te garanto que o futebol é o mesmo. A bola é redonda, tem goL. Pelos nomes que foram para a Liga Saudita hoje, não sei não se não é melhor que o Campeonato Francês, viu?, disse Neymar.

O craque disse que o seu bem estar pessoal é fundamental para o seu êxito em campo. Ele afirmou que a Liga na Arábia irá despertar atenção e surpreender:

"Eu tenho que estar feliz, me sentindo bem. Sei o que o atleta precisa fazer. Não tem muito segredo, treinamento é intenso, sede de vencer é grande. Quero, sim, conquistar títulos. Não muda muito a cabeça. Campeonato é isso ou aquilo, não é conhecido, mas falavam isso sobre o Francês e foi onde mais apanhei na minha vida. Não tem muito o que falar. Não vai ser fácil. Se fortaleceram, há jogadores renomados. Vai ser uma liga muito interessante e vocês vão assistir", disse Neymar.

Com Neymar em campo, a seleção inicia amanhã a sua jornada para a Copa do Mundo. A equipe encara a Bolívia, 21h30, no Mangueirão.