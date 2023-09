MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United admitiu publicamente ter convidado o pedófilo condenado Geoff Konopka para ir a Old Trafford como convidado de honra. A informação foi revelada pelo jornal inglês Metro, nesta quinta-feira (7).

Konopka foi técnico do time feminino do Manchester United de 1983 a 2001. Ele foi convidado de honra do jogo que aconteceu no dia 27 de março do ano passado contra o Everton.

Konopka foi condenado a quatro anos de prisão. Ele também foi colocado no registo de criminosos sexuais durante uma década.

Ele é considerado culpado de 19 acusações de agressão indecente e indecência grave contra meninas com menos de 16 anos. Os crimes aconteceram em 2011.

O que o United diz

"O Manchester United recebeu recentemente informações sobre estas condenações e, com urgência, entrou em contato com as autoridades legais e de futebol relevantes para fundamentar os fatos".

Ainda segundo nota emitida pelo clube, foram tomadas todas as medidas adequadas após receber as informações e não terão mais qualquer ligação com o ex-treinador.

"O Manchèster United expressa a sua mais sincera solidariedade às vítimas e a todos os afetados por estes crimes abomináveis."