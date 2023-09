SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Espanha goleou a Geórgia por 7 a 1, em jogo válido pela quinta rodada do grupo A das Eliminatórias da Eurocopa 2024.

Com a vitória, a seleção da Espanha assumiu a segunda colocação no grupo A da competição, com um salto no saldo de gols após a goleada. Com seis pontos, persegue a Escócia, líder do grupo, que tem 12.

A Geórgia cai à quarta colocação no grupo com cinco seleções. Após quatro jogos, a seleção do extremo leste europeu somou quatro pontos.

Marca histórica: Lamine Yamal, do Barcelona, entrou na vaga de Dani Olmo e, aos 16 anos e 57 dias, se tornou o jogador mais jovem a jogar pela seleção espanhola. Fez o sétimo gol da goleada e se tornou também o mais jovem a fazer um gol pela Espanha.

COMO FOI O JOGO

Domínio absoluto da Espanha no primeiro tempo, com a seleção da casa acuada e postada na defesa. A bola ficou bastante com a Espanha, que criou muitas oportunidades e construiu o resultado já antes do intervalo.

O primeiro gol espanhol saiu aos 21 minutos do primeiro tempo. Asensio fez jogada pela direita e cruzou na cabeça de Morata, que cabeceou forte e com precisão para o gol.

Não demorou muito e a Fúria ampliou com gol contra de Kvirkvelia. Fabián Ruiz cruzou por baixo, mirando Morata na área, mas o camisa 5 georgiano cortou e a bola entrou.

Dani Olmo fez o terceiro gol espanhol no final da primeira etapa. Na primeira tentativa, foi travado, mas a bola sobrou limpa na área para uma segunda chance, que Olmo não desperdiçou.

Goleada estabelecida ainda no primeiro tempo. Morata fez o quarto gol com certa facilidade, após tabela com Fabián Ruiz. Goleiro vendido, finalização no gol aberto.

No comecinho do segundo tempo a Geórgia diminuiu o placar, com gol de Chakvetadze. Recebeu na área, limpou e bateu, a bola desviou e Unai Simón aceitou.

Morata garantiu seu hat trick e ampliou a goleada espanhola. Após roubada de bola, a seleção roja acelerou e a bola chegou limpa para o camisa 7 fazer outro belo gol;

Neco Willians fez uma bela jogada individual e chutou entre as pernas do goleiro georgiano para fazer o sexto gol da Espanha, um golaço.

Lamine Yamal, o mais novo prodígio de La Masia, fez o sétimo gol e se tornou o mais jovem jogador a balançar as redes com a camisa da seleção espanhola.