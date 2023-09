MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O hotel pertencente ao jogador Cristiano Ronaldo tem servido de abrigo improvisado para turistas após o terremoto que atingiu o Marrocos nesta sexta-feira (8).

A turista espanhola Irene Seixas relatou ao canal RTVE que dezenas de turistas fizeram do lobby do hotel Pestana CR7 Marrakech um abrigo. O local não tem mais quartos disponíveis.

O hotel do Cristiano Ronaldo possui quatro estrelas. Ele fica na periferia de Marraquexe.

Turistas estão abrigados no lobby enquanto aguardam a disponibilidade de novos voos para fora do país. Relatos revelam que as últimas passagens foram vendidas por mais de R$ 5 mil.

O tremor de 6,8 na escala Richter sobrecarregou diversos serviços de emergência no país. Os mortos após o terremoto ainda não foram contabilizados no total, mas ultrapassa os mil.

O PESTANA CR7 MARRAKECH

O local é um hotel de quatro estrelas, classificado como quase de luxo, que se situa na periferia da cidade e dispõe de piscina exterior, centro de fitness, jardim e esplanada, bem como restaurante e um bar.

O hotel tem uma decoração condizente com o país, com toques modernos, e um bom ambiente, segundo os últimos convidados, antes do terremoto que assolou o país.

"Dormimos a noite toda na rua e às sete da manhã nos disseram que sim, podíamos vir e estamos num lobby com muita gente de diferentes nacionalidades, esperando para ver se conseguimos um quarto. Mas todos nós dormimos na rua'", disse Irene Seixas, à RTVE.