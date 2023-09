SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O treinador português Vítor Pereira falou sobre o período que passou no futebol brasileiro, treinando Corinthians e Flamengo, e criticou a educação do país. Ele deu a declaração em entrevista no evento Thinking Football Summit, em Portugal.

O treinador não citou nomes nem mencionou diretamente se falava do período no Flamengo ou no Corinthians, mas apontou que a 'emoção passa além do limite':

"O que gostei menos foi da falta de educação. Muita falta de educação. Não estou apontando especificamente A, B ou C, mas é uma falta de educação geral. É preciso ter estômago. Não é da imprensa, é do futebol em si e tudo que envolve. Às vezes, passa do limite da emoção. Extravasa e dizem coisas que nós aqui (em Portugal) ainda não estamos preparados. Lá pode ser normal, percebi que é cultural, mas para nós é difícil", disse Pereira.

Apesar da crítica, o técnico elogiou a paixão e a festa das torcidas brasileiras nos estádios: "A emoção e jogar com estádios cheios é de arrepiar, isso é a coisa mais bonita que se vive no Brasil. Há muitos estádios que arrepiam mesmo", disse.

Sobre arrependimentos, VP desconversou:

"Na minha vida, têm sido 'como vou me arrepender sem ir lá?' Tenho que experimentar para ver, eu sou assim. Tenho que experimentar e depois é que vejo. As vezes até penso 'o melhor seria...' mas tem que ir", completou.

O treinador esteve à frente do Corinthians em 2022, chegou à final da Copa do Brasil e terminou o Brasileirão na quarta posição, levando a equipe à Libertadores;

Após uma saída polêmica, assumiu o Flamengo em 2023 e teve menos tempo e menos sucesso: perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras, o Carioca para o Fluminense e foi eliminado do Mundial pelo Al Hilal na semifinal.

Veja a declaração do treinador: