MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - A LOUD é tricampeã brasileira de League of Legends. A equipe conquistou o título do 2º Split de 2023 ao derrotar a paiN Gaming por 3 a 1 neste sábado (9), em Recife.

A LOUD se tornou a representante brasileira no Worlds 2023, o Campeonato Mundial de League of Legends. O time também embolsou o prêmio de R$ 115 mil.

A equipe venceu as primeira, segunda e quarta partidas da MD5 e sagrou-se campeã, enquanto a paiN venceu apenas a terceira.

Esse foi o terceiro título da equipe. O grupo conquistou os títulos do 2º Split de 2022 e do 1º Split de 2023.

O Ginásio Geraldão foi palco da partida, que contou com a presença de 8.000 pessoas na plateia. Além disso, no YouTube, a audiência ultrapassou 200 mil espectadores.

COMO FOI O JOGO

Primeira etapa. A Loud venceu, no entanto, começou de forma lenta. Eles viram a paiN atropelar Robo no topo, mas retomaram a liderança após focarem nos objetivos da rota inferior, capturarem o Barão e abrirem o primeiro inibidor. A partir da metade da partida, eles dominaram a paiN Gaming.

Segunda etapa. Diferente da primeira, a LOUD dominou a segunda etapa do início ao fim, conquistando cinco abates em 10 minutos e abrindo espaço para pressionar e garantir o primeiro Arauto do jogo. Isso resultou em uma vantagem de 7 mil de ouro e quatro torres a mais em relação à paiN, que teve dificuldades para reagir e acabou derrotada após falhar na tentativa de contestar o Barão, levando ao encerramento do jogo com um GG.

Terceira etapa. A paiN começou abrindo o placar de abates e conseguiu finalmente abrir vantagem de ouro ao mesmo tempo nas rotas do topo e do bot logo no início do jogo, garantindo um domínio amplo das rotas do mapa, o que resultou em uma pressão constante diante de uma LOUD que sequer conseguiu reivindicar objetivos e acabou sendo dominada de ponta a ponta.

Quarta etapa. LOUD iniciou abrindo o placar e continuou assim durante toda etapa. Destaque para Robo, que havia sido extremamente focado nas primeiras etapas, e Croc, que conseguiram juntos eliminar adversários nos primeiros minutos de jogo, proporcionando mais tranquilidade para o cumprimento dos objetivos e tornando as lutas mais desequilibradas.

CAMINHO ATÉ O TÍTULO

A equipe passou pela fase classificatória com a terceira melhor campanha, com 13 vitórias e cinco derrotas. Nos playoffs, o time derrotou a RED Canids Kalunga por 3 a 1 e a própria paiN por 3 a 0.

MARCELO D2, MATUÊ E YUNG BUDA

A final contou com apresentações de Marcelo D2 e Yung Buda antes da partida. No intervalo, Matuê ?atração surpresa? animou o público presente.