SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras tem quatorze jogadores emprestados do seu elenco principal, entre jovens cedidos para ganhar rodagem e atletas que não deram certo na equipe. O UOL preparou uma lista com todos os nomes e mostra como está o desempenho deles em seus novos clubes.

JOGADORES EMPRESTADOS PELO PALMEIRAS*

*Não entram na lista os jogadores emprestados até o final do contrato com o Palmeiras.

Angulo (atacante) - emprestado ao Orlando City-EUA até 31/12/2023

O colombiano disputou os 33 jogos que o Orlando City fez nesta temporada, marcou quatro gols e três assistências. Angulo tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2024.

Bruno Tabata (meio-campista) - emprestado ao Qatar SC-QAT até 30/06/2024

Tabata fez apenas três partidas pelo Qatar SC, mas já marcou três gols e deu duas assistências. Ele já superou o número de gols (2) que marcou pelo Palmeiras em mais de 30 partidas disputadas.

Henri (zagueiro) - emprestado ao FC Dallas-EUA até 30/11/2023

O clube de Henri nos Estados Unidos só disputa a MLS Next PRO, a liga de desenvolvimento do país.

Jorge (lateral-esquerdo) - emprestado ao Fluminense até 31/12/2023

O defensor sofreu uma grave lesão no joelho direito em fevereiro e está se recuperando até hoje. Ele só disputou quatro partidas nesta temporada, todas pelo Campeonato Carioca.

Lucas Esteves (lateral-esquerdo) - emprestado ao Atlético-GO até 31/12/2023

Esteves foi emprestado no início de agosto para o Atlético-GO até o final da Série B do Brasileirão. O jovem atuou em cinco partidas e já deu duas assistências.

Lucas Freitas (zagueiro) - emprestado à Chapecoense até 30/11/2023

Lucas Freitas chegou na Chapecoense no final de junho e já assumiu a titularidade da equipe. Ele atuou em 12 partidas e está ajudando o time catarinense a fugir do rebaixamento para a Série C do Brasileiro.

Matheus Fernandes (meio-campista) - emprestado ao Red Bull Bragantino até 31/12/2023

O meio-campista é um dos principais nomes do RB Bragantino desta temporada, e o clube de Bragança já notificou ao Palmeiras que irá exercer o direito de compra estipulado no contrato.

Miguel Merentiel(atacante) - emprestado ao Boca Juniors-ARG até 31/12/2023

Merentiel é outro nome que não deve retornar ao Palmeiras. O atacante tem 37 jogos, 9 gols e 3 assistências pelo Boca na atual temporada, e os xeneízes querem a compra após o empréstimo.

Pedro Bicalho (meio-campista) - emprestado ao Alverca-POR até 30/06/2024

Bicalho estava emprestado ao Vitória para a disputa da Série B, mas não estava sendo aproveitado. Ele foi repassado para o Alverca, que está na terceira divisão do futebol português, em agosto e até o momento só jogou por sete minutos.

Pedro Lima (meio-campista) - emprestado ao Norwich City-ING até 30/06/2024

Capitão do time sub-20, Pedro Lima foi emprestado ao Norwich-ING, que está na na segunda divisão inglesa. Inicialmente, o meio-campista irá jogar pela equipe sub-21 do time inglês (onde já atuou em dois jogos), mas se tiver destaque pode ser promovido para o time principal.

Rafael Navarro (atacante) - emprestado ao Colorado Rapids-EUA até 30/06/2024

Navarro foi emprestado ao Colorado Rapids em julho, mas até o momento ele só atuou em três partidas e não balançou a rede nenhuma vez.

Ruan Ribeiro (atacante) - emprestado ao Valmiera-LET até 19/01/2024

Artilheiro da Copinha deste ano, Ruan Ribeiro foi emprestado ao FK Valmiera, da Letônia. Ele já fez 26 jogos pela equipe, marcou 6 gols e deu 2 assistências.

Vitinho (atacante) - emprestado ao Valerenga-NOR até 31/12/2023

Mais um destaque do Palmeiras na Copinha, Vitinho também foi emprestado a um mercado alternativo na Europa: o Valerenga, da Noruega. Ele só fez duas partidas pelo clube até o momento e ainda não marcou seu primeiro gol no novo clube.

Zé Henrique (goleiro) - emprestado ao Famalicão-POR até 30/06/2024

Com apenas 18 anos, Zé Henrique é o titular do time sub-23 do Famalicão. Nos quatros jogos que ele foi titular, sua equipe não perdeu (duas vitórias e dois empates).