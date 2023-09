RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Flamengo já arrecadou mais de R$ 115 mil em vaquinha para fazer uma grande festa na final da Copa do Brasil, no dia 17, contra o São Paulo, no Maracanã. Para chegar a este valor, jogadores antigos e do atual elenco, além de famosos e influencers, ajudaram nas doações com verbas generosas.

QUANTO FOI ARRECADADO

As quatro principais organizadas do Flamengo iniciaram a campanha nas redes sociais, cada uma com um objetivo.

A Urubuzada foi a primeira a encerrar a arrecadação e vai comprar bandeirolas. O valor final foi de R$ 46.068,16.

A Nação 12 vai comprar bandeiras e bandeirolas e arrecadou R$ 46.921,48. A torcida encerrou as doações neste sábado (9) para ter tempo hábil de confecção.

A Torcida Jovem vai comprar 20 mil bolas amarelas e até o dia 9, às 12h10, tinha arrecadado R$ 9.809,05. A torcida disse que a meta era R$ 4.170,54 para esta compra, mas pediu que as doações seguissem.

A Raça Rubro-Negra se juntou às outras torcidas na quinta-feira (7) e até sábado (9) às 12h50 arrecadou R$ 14.905,39. A meta era para a compra de 30 mil bolas brancas, mas com o excedente a promessa é comprar faixas verticais com dizeres para o clube e cerca de 5 mil faixas de mão.

Todas prometem fazer uma prestação de contas do que foi gasto.

QUEM AJUDOU

A arrecadação começou com metas baixas, mas foi sendo batida em todas as torcidas e contou com ajudas importantes.

Do atual elenco, Gerson, Wesley e Victor Hugo fizeram as doações. Werton, do Sub-20, também ajudou.

Jogadores formados pelo clube, como Reinier, Rodrigo Muniz, Lázaro e Ramon, também deixaram as contribuições.

Até o volante Wendel, do Zenit (RUS) ?que negociou com o clube na última janela e se disse flamenguista? participou.

Nenhum dos jogadores revelou o valor das doações que fizeram.

Entre os artistas, os rappers MC Maneirinho doou R$ 7 mil e Borges, R$ 4 mil.

Nos influenciadores, Negrete e Arthur Picoli doaram R$ 1 mil, 'Jon Vlogs' deu R$ 5 mil e o youtuber 'Cerol' contribuiu com R$ 2 mil.