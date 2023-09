SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A emocionante vitória de virada (4/6, 6/4 e 6/3) sobre o norte-americano Learner Tien fez do carioca João Fonseca, 17, o campeão do US Open juvenil de 2023. Além disso, ele será o primeiro colocado do ranking juvenil da ATP.

O FEITO DO BRASILEIRO

Fonseca é o terceiro brasileiro a conquistar um título de grand slam juvenil em simples. Tiago Fernandes, em 2010, e Thiago Wild, em 2018, já haviam atingido o feito.

A conquista consagra um ótimo ano do jovem brasileiro: nas simples, ele já havia alcançado as quartas de final do Australian Open, em Roland Garros e Wimbledon. Nas duplas, ficou com o vice-campeonato em Melbourne.

João participou da chave principal de simples do Rio Open, graças a um convite. Ele foi derrotado pelo eslovaco Alex Molcan (6-3 e 6-0) na estreia.

MAIOR PROMESSA DO TÊNIS BRASILEIRO

Tido como a principal promessa brasileira do tênis, João Fonseca tem 17 anos, 1,85m e ocupa a 650ª posição no ranking dos profissionais da ATP. Com a vitória, assumirá o primeiro lugar no ranking juvenil.

Em novembro do ano passado, o carioca foi o grande destaque da equipe do Brasil na Copa Davis Juvenil, que faturou o título pela primeira vez. Na campanha, ele venceu todos os jogos de simples e de duplas - junto de Gustavo Almeida.

Três meses depois, já em janeiro de 2023, atuou ao lado do belga Alexander Blockx na campanha de duplas do Australian Open, em que foi vice-campeão. Na final, perdeu para a dupla norte-americana Cooper Williams e Learner Tien, por duplo 6-4.

TORCEDOR DO FLAMENGO, JOÃO TEM CONTRATO COM MARCA DE FEDERER

Nascido no Rio de Janeiro, onde mantém seus treinamentos no Novo Rio Country Club, João é torcedor fanático do Flamengo e possui contrato com a marca de material esportivo ON.

O garoto usa uma versão personalizada do Roger Pro, tênis desenvolvido com ajuda de Roger Federer, sócio da marca.