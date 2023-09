SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher que já alcançou o topo do mundo no futsal. Mas que diariamente luta para abrir mais espaço para outras na modalidade, além de dar oportunidade para que centenas de garotas sonhem em virar jogadoras. Essa é Cris Souza, técnica do Taboão Magnus.

Ela foi eleita a melhor treinadora do mundo em 2020. Mas precisou fazer muito até chegar lá. Muito mais do que a própria função exige.

"Comecei no Taboão em 2009. A equipe era muito modesta. É um trabalho regado a desafios, as meninas não tinham um mínimo de estrutura para ser uma equipe competitiva. Começamos a mudar a cara do trabalho, conseguimos mais investimento, estrutura no extra-quadra", contou à reportagem

"Conforme íamos evoluindo na estrutura, conseguimos trazer atletas melhores, trazendo melhores resultados, mais patrocínio, mais ajuda, pro projeto melhorar. E foi assim ao longo dos anos, para chegar ao nível em 2020 de ser a terceira melhor equipe do mundo. É um trabalho de muita dedicação. Ser considerada a melhor do mundo foi a coroação desse processo de mais de 13 anos de trabalho à frente de uma equipe, que era considerada modesta e sem perspectiva, e que alcançou o topo do mundo", disse.

MUITO MAIS QUE UM TIME

Cris Souza foi a idealizadora -e realizadora- de um projeto que vai muito além da briga por títulos. O Taboão Magnus não se resume apenas ao time profissional, que hoje briga pelos principais troféus do Brasil e do mundo.

A preocupação é grande também com a formação de novas jogadoras para o futuro do futsal feminino.

"É um dos maiores cases de futsal feminino do mundo, porque hoje o projeto contempla, além da equipe adulta, a base, formada em 2016. Hoje tem todas as categorias, do sub-12 ao sub-20. Temos formado o sub-9 e o sub-11. É a única equipe no país que tem desde a iniciação ao adulto", explicou.

Cris Souza também se tornou responsável por um projeto social mantido pelo Taboão Magnus, que hoje atende mais de 300 meninas jogando futsal.

"O projeto não tem só o caráter competitivo. Assim que a equipe passou a ter uma visibilidade maior, muitas meninas começaram a procurar nosso projeto, mas que não tinham qualificação pra fazer parte dos times. Decidimos oportunizar pra que essas meninas praticassem o futsal, ainda que como um lazer ou educacional", contou.

E não importa quantos títulos conquiste à beira da quadra, o projeto social tem um lugar especial no coração da treinadora.

"O projeto social é a nossa grande joia. Toda vez que vou no ginásio ou na escola acompanhar as aulas, eu me emociono. Hoje essas meninas estão ali aprendendo e se divertindo com o esporte, alimentando o sonho de ser uma atleta. Isso é de uma realização tremenda. Fico muito feliz e realizada de ver o projeto acontecer dessa maneira tão bela. É uma prova de que precisamos oportunizar."

MAIS ESPAÇO PARA AS MULHERES

Quando Cris Souza fala em "oportunizar", o pensamento é abrangente. Ela espera abrir portas para mais mulheres no futsal.

"Muitas mulheres não são encorajadas não se viam com representatividade nessas funções. Como você vai estudar para ser treinadora, sendo que nunca viu uma treinadora de sucesso? Ser treinadora, bem-sucedida, ter sido a melhor do mundo, é um exemplo de representatividade e encorajamento para que outras mulheres também queiram seguir a carreira nessa área", declarou.

E esse pensamento serve também para atrair cada vez mais garotas que sonham em se tornar jogadoras de futsal feminino. Na visão dela, o Taboão Magnus tem exercido muito bem esse papel.

"As mulheres querem jogar, viver nesse meio, se emocionar com o esporte feminino. É o que o time adulto representa pra sociedade. A gente precisa se permitir ver um grande jogo de futsal feminino, ver o quanto evoluímos, isso move nosso projeto de base e o projeto social. Elas se veem representadas em mulheres protagonistas, que desbravaram um caminho repleto de obstáculos, e hoje alcançaram o topo do mundo", completou.

Não faltam bons exemplos do Taboão Magnus nos últimos anos, com as conquistas dos títulos mais importantes da modalidade, como a Libertadores do ano passado. Atualmente, a equipe lidera a Liga Feminina de Futsal.