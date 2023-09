O Villa Real perdeu por 1 a 0 para o Poços de Caldas, na manhã desse domingo (10), no Estádio Dr. Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, em Poços de Caldas, no sul de Minas. Com a derrota a equipe juiz-forana se complicou no Campeonato Mineiro e precisa vencer os próximos jogos para garantir uma vaga na fase de mata a mata da competição.

No primeiro tempo a equipe de Poços de Caldas chegou com perigo ao menos duas vezes. Já o Villa Real não deu um chute no gol. Já no começo do segundo tempo, aos 2 minutos, David Tagliati tentou tirar a bola, mas a bola acabou indo no gol, sem chances de defesa. O gol foi registrado na súmula para Arcanjo, do Poços de Caldas.

Perdendo a partida, o Villa Real tentou, mas não foi efetivo em nenhuma jogada e acabou prejudicado após o estreante Sávio, receber um cartão vermelho, aos 17 minutos da etapa final.

Com a derrota, o time do povo ocupa a última posição do grupo B e ainda não pontuou. O Guarani é o primeiro colocado, seguido por Atlético Três Corações e Poços de Caldas. Classificam-se para a próxima fase os dois primeiros colocados de cada grupo.

O treinador Wesley Assis, analisou a partida após o apito final. "Nossa proposta era mais defensiva em um bloco mais baixo, para suportar a pressão do adversário. No início do jogo conseguimos ter um volume bom e jogar com a bola no pé, independente se o adversário era o dono da casa. Somos um time novo e precisamos melhorar um pouquinho na tomada de decisão, pois ela tem sido fundamental e decisiva nos momentos cruciais do jogo. Erramos no lance do gol e na expulsão".

Assis explica o que o time precisa fazer no decorrer do campeonato. "Precisamos corrigir essa tomada de decisão o quanto antes para podermos galgar os objetivos do clube dentro da competição",

Por fim, Wesley exaltou a entrega dos jogadores em campo. "Precisamos valorizar, no somatório geral a entrega, dos jogadores. Os atletas, mesmo com um homem a menos correram, corresponderam. Então é preciso salientar também a entrega, o compromisso, comprometimento deles independente se as coisas dentro de campo não tem dado certo", finalizou.

O próximo desafio do Villa Real será no dia 23 de setembro, em Divinópolis, às 15h contra o Guarani.

FICHA TÉCNICA

Poços de Caldas

Diego Santos, Davi Dantas (Isac), Diego Valin, Marlon, Arthur, Miguelzinho, Yan Burin (Warlison), Pernambuco (Rafael Alves), Viola, Goiano (Gamarra), Arcanjo. Técnico: André Leone.

Villa Real

Maycon, Thiago Monteiro, Jean, Sávio, Davi Tagliati (João Marcos), Mateus Monteiro (Nogueira), Gui Bernardes, Patrick (João Gabriel - Wandinho), Lucas Evaristo, Alexandre Capela, Wellerson (Maicon Marinho). Técnico: Wesley Assis.

Cartões Amarelos: Marlon (Poços) 33' 1T, Viola (Poços) 41' 1T, Mateus Monteiro (Villa) 41' 1T, Sávio (Villa 1° amarelo) 49' 1T, Pernambuco (Poços) 21' 2T, Jean (Villa) 34' 2T, João Marcos (Villa) 46' 2T, Diego (Poços) 47' 2T, Rafael Alves (Poços) 51' 2T, Patrick (Villa) 51' 2T, Warlison (Poços) 52' 2T.

Cartões Vermelhos: Sávio (Villa Real após 2° amarelo) 17' 2T.

Gol: Arcanjo 9' 2T

Árbitro: Lucas Henrique de Souza Rodrigues

Árbitro Assistente 1: Vivaldi Pedro Baeta

Árbitro Assistente 2: Luciana Nascimento da Silva

Quarto Árbitro: Raphael Noeinstein de Araújo Lopes

Local: Estádio Dr. Ronaldo Junqueira - Poços de Caldas

Hora: 10h30