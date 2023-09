SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lado esquerdo do ataque da seleção brasileira nunca teve espaço para Rodrygo. Antes de Vini Jr tomar conta da posição, um 'antigo' Neymar jogava por ali, assim como Philippe Coutinho e até Lucas Paquetá e Gabriel Jesus. Sem o companheiro de Real Madrid, o 'rayo' voltou às origens e foi decisivo.

O jogador deve aparecer novamente na posição nesta terça-feira (11), quando o Brasil enfrenta o Peru pela segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, às 23h (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima.

Rodrygo foi escalado pelo lado esquerdo do ataque da seleção brasileira na estreia contra a Bolívia. Vini Jr. foi cortado por lesão e o jogador do Real ganhou a disputa com Martinelli pelo setor. Raphinha atuou do outro lado.

O Rayo foi decisivo marcando dois gols na vitória por 5 a 1 sobre a Bolívia, o primeiro e o terceiro da seleção. Foi o primeiro 'doblete', dois gols no mesmo jogo, do atacante com a amarelinha.

"Essa é uma noite especial pra mim porque eu queria muito retribuir tudo o que recebemos da torcida aqui em Belém, em todos os lugares: na rua, no hotel, no jogo. Consegui dar alegria a eles e vou guardar com muito carinho esses dias de paixão do povo paraense", afirmou Rodrygo, na ocasião.

A ponta esquerda era a posição preferida de Rodrygo quando ele subiu ao profissional no Santos. Na base, o Menino da Vila fazia as três funções de ataque, como faz hoje no Real Madrid.

A preferência, no entanto, já não adiantava muito mesmo no clube alvinegro. Bruno Henrique, hoje no Flamengo, era o titular do setor e Rodrygo muitas vezes acabava deslocado para a direita ou atuando pelo meio.

No último ano, Rodrygo jogou cinco jogos na temporada sem a presença de Vini Jr. e também foi decisivo. Foram cinco vitórias, 100% de aproveitamento, e quatro gols marcados.

Nesta terça-feira, o técnico Fernando Diniz deve apostar na mesma formação da partida de estreia, indo a campo com: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Raphinha, Rodrygo e Richarlison.

Do outro lado, o Peru deve ser desfalcado por Advíncula, que cumpre suspensão automática após ter sido expulso no jogo de estreia.

Estádio: Nacional do Peru, em Lima (Peru)

Horário: Às 23h (de Brasília) desta terça-feira (12)

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina_

VAR: German Delfino (Argentina)

Transmissão: TV Globo e SporTV