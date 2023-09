SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo sem a atuação de Cristiano Ronaldo, a seleção de Portugal goleou Luxemburgo por um placar impressionante de 9 a 0, em partida válida pelas Eliminatórias da Eurocopa. O resultado deixa a campanha da equipe com seis vitórias em seis jogos ?e sem levar um gol sequer.

Gonçalo Inácio, Gonçalo Ramos e Diogo Jota marcaram duas vezes cada ?Ricardo Horta, Bruno Fernandes e João Félix completaram o marcador.

Com a vitória, Portugal mantém 100% de aproveitamento na competição, chegando aos 18 pontos e se isolando ainda mais na liderança do Grupo J. Luxemburgo, por outro lado, continua em terceiro lugar, com 10 pontos, três a menos que a Eslováquia.

COMO FOI O JOGO

Portugal dominou a partida do início ao fim, com uma atuação avassaladora e impiedosa

No início do primeiro tempo, Gonçalo Inácio e Gonçalo Ramos marcaram duas vezes cada ?ajudados por grandes atuações individuais de Bruno Fernandes e Bernardo Silva.

Na etapa final, Portugal continuou pressionando e marcando gols. Aos 12 minutos, Diogo Jota recebeu lançamento espetacular de Fernandes nas costas da zaga e fuzilou na saída do goleiro para, finalmente, marcar o seu.

Ricardo Horta, Jota e Bruno Fernandes também balançaram as redes antes dos acréscimos, e João Félix fechou a goleada por 9 a 0.

Na próxima Data-Fifa, Portugal receberá a Eslováquia e visitará a Bósnia, enquanto Luxemburgo jogará fora de casa contra a Islândia e em casa contra a Eslováquia.