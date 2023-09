SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Esqueça as campanhas de Botafogo na Série A e Vitória na Série B: a sensação do ano no futebol brasileiro, até o momento, é Ferroviário-CE, tradicional time sediado em Fortaleza que completou 90 anos em maio.

A equipe é a única das 124 participantes das quatro séries do Campeonato Brasileiro que ainda não perdeu em seus respectivos torneios (são 20 times na A, 20 na B, 20 na C e 64 na D).

O Tubarão (ou "Tutuba"), como também é conhecido, atropelou seus adversários na Série D e garantiu o acesso à Série C no início do mês, após disputa eletrizante com o Maranhão que acabou nos pênaltis.

A campanha impressiona: em 22 jogos, foram 14 vitórias, oito empates e nenhuma derrota. O aproveitamento dos comandados de Paulinho Kobayashi soma mais de 76% dos pontos disputados.

O saldo de gols também acompanha os resultados. A equipe foi vazada apenas 11 vezes (média de 0,5 por partida) e balançou as redes adversárias em 41 oportunidades (quase dois gols por partida).

O trabalho do Ferroviário rendeu frutos: além do acesso, o time conseguiu, sobre o Caxias no último fim de semana, a vaga na final da competição nacional. O adversário será a Ferroviária, time do interior de São Paulo.

VAIDADE? FORA. MEDALHÕES? DENTRO

Dois símbolos da campanha falaram à reportagem sobre a atual fase do Tubarão: o atacante Ciel, ex-Fluminense que é o artilheiro da equipe aos 41 anos, e o técnico Paulinho Kobayashi, que retomou o trabalho no clube após passagem frustrada e rápida atuação no Moto Club em 2022.

Tanto o jogador quanto o treinador citaram que a grande virtude do elenco é a vaidade ?ou falta dela, neste caso.

"No nosso grupo, vaidade não entra. A vaidade atrapalha muito e aqui não tem isso, só tem humildade, foco e trabalho. Outra coisa é a fé: sempre nas horas vagas de concentração, a gente fala da palavra do Senhor", disse Ciel à reportagem.

"O ponto forte é a unidade. Todos têm jogado com o mesmo objetivo, se ajudando e sem ter vaidade. Aliás, essa é a maior virtude que nós temos: não há vaidade no grupo. Isso ajudou a fazer com que a equipe conseguisse os objetivos", afirma Paulinho Kobayashi.

O elenco de Kobayashi não tem só Ciel como medalhão: ao menos outros quatro atletas atuam como "pilares" do plantel, que também conta com jovens como Wesley e Gabryel Martins entre os destaques.

A experiência vai do gol ao ataque: o goleiro Douglas Dias (35 anos) é o titular absoluto da meta do Ferroviário. Na zaga, Éder Lima (37 anos) comanda as ações e é auxiliado pelo volante Marconi (35 anos). O atacante Juninho Quixadá (37 anos) é opção para completar o ataque ao lado do goleador Ciel.

"São jogadores que passam a experiência para os mais jovens, que também são obedientes. Os mais velhos entendem que queremos o melhor para eles e são excelentes profissionais", afirma Paulinho.

"A gente vê os meninos novos com alegria, determinação e foco para dar sempre o melhor, e isso me ajuda bastante também. Há horas em que dá para dar um pique a mais, defender um pouco mais... é um ajudando o outro e, por isso, estamos vivendo um momento como este", diz Ciel.

O trabalho pode ser coroado de vez neste fim de semana: o Tubarão inicia, a partir desta quarta-feira (13), o "clássico dos trilhos" contra a Ferroviária no interior paulista. O duelo de volta da final, que define o título da Série D, ocorre no sábado (16) ?desta vez, no Ceará.