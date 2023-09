SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lionel Messi desembolsou 10,75 milhões de dólares (R$ 53 milhões, na cotação atual) para adquirir sua mais nova propriedade em Miami.

A NOVA MANSÃO DE MESSI

O craque e Antonella Roccuzzo compraram uma propriedade na beira do mar no bairro Bay Colony, em Fort Lauderdale, com um terreno de 1600 m².

A mansão se estende por 976 m², com oito quartos, academia, spa e uma piscina junto ao canal de acesso ao mar, contando ainda com duas docas. A suíte principal tem 149 m², segundo o site especializado em imóveis The Real Deal.

A casa fica a 15 minutos do estádio do Inter Miami.

Mais a sul, mais perto de Miami, em Sunny Isles Beach, o jogador já tinha investido na compra de um apartamento de cerca de 7 milhões de euros (R$ 37,1 milhões).

Sergio Busquets, companheiro de time de Messi, fez também um investimento semelhante, de 8 milhões de euros (R$ 42,4 milhões). É uma casa de sete quartos, seis banheiros e garagem para 3 carros ao longo de 660 m².