SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A decisão da Libertadores ainda não está definida, mas a Conmebol inicia nesta terça-feira (12) a venda de ingressos para a final.

Alejandro Domínguez, presidente da entidade, anunciou que a comercialização dos ingressos começa nesta terça, às 15h (de Brasília). O dirigente afirmou que mais detalhes serão divulgados nas redes sociais da Conmebol.

A grande final da Libertadores acontece em 04 de novembro, no Maracanã. O horário da partida ainda não foi confirmado pela entidade.

A decisão do principal torneio da América do Sul volta ao maior estádio do Rio de Janeiro após três temporadas. Na ocasião, em janeiro de 2021, o Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0 na final da Libertadores de 2020.

Pelo menos um clube brasileiro estará no confronto. Fluminense e Internacional fazem uma das semifinais, garantindo a presença nacional. No outro lado da chave, Palmeiras e Boca Juniors disputam uma vaga na decisão. Os jogos de volta da fase atual estão marcados para 04 e 05 de outubro.