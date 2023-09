SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Imagine ser convocado para a seleção brasileira, atuar em dois jogos, mas, nesse processo, sofrer uma lesão multiligamentar no joelho. O drama de Lucas Veríssimo terminou após um ano. Recuperado, virou titular do Corinthians e se tornou o xerife da zaga de Vanderlei Luxemburgo.

Ele deve aparecer novamente na defesa alvinegra na partida desta quinta-feira (14) contra o Fortaleza, na Arena Castelão, no retorno Campeonato Brasileiro.

Faz pouco mais de dois anos que Lucas Veríssimo ouviu seu nome sair da boca de Tite, ex-técnico da seleção brasileira, em sua lista de convocados para a Copa do Mundo de 2022. A euforia tomou conta, seu celular ficou completamente abarrotado de ligações da família, mas a festa durou muito menos do que ele gostaria.

Seis meses depois, em um duelo contra o Braga, o zagueiro, que na época atuava pelo Benfica, de Portugal, sofreu uma lesão multiligamentar no joelho direito e teve de ser submetido a uma cirurgia. Em uma dividida, ele prendeu o pé no campo, e seu joelho virou. Entre dores e lágrimas, foi retirado do gramado de maca e viu seu sonho com a amarelinha ser interrompido.

Esse jogo dificilmente sairá da cabeça de Amanda Faria, esposa do jogador. Ela estava no estádio acompanhada de seus dois filhos, Samuel e Mirella, quando os torcedores, que miravam o campo, passaram a procurá-la para ver sua reação. Outros foram até ela e diziam sentir muito. Após o baque, ela confessou que nunca mais usou a roupa que vestia naquele jogo.

"Eu estava assistindo, iríamos sair do estádio e ir direto para o Brasil. Naquele dia ele se apresentaria na seleção e tínhamos festa de aniversário do Samuel. E eu, assistindo ao vivo, não parecia ter sido grave. Foi muito rápido", disse.

"Todos do camarote que viram na TV começaram a me olhar e a falar que sentiam muito. Na hora que eu revi o lance desabei. O pessoal do Benfica foi me consolar, me levaram até ele e foi um momento de muita tristeza e dor. Eu chorava todos os dias vendo ele daquele jeito, parecia o fim. Nunca mais usei a roupa desse jogo [risos]", lembrou.

O retorno ao gramado veio quase um ano depois. Nesse período, precisou de ajuda para se locomover, tomar banho, vestir roupas e encontrar formas de explicar para seus filhos o motivo do pai não poder brincar.

"O Samuel entendia bem melhor. Pra Mirella o Lucas mostrava a cicatriz e dizia que estava 'dodói'. Ele tinha que ficar com a perna imóvel. Na cabeça da Mirella ele só caiu e se machucou. O Samuel entendeu que foi algo mais grave, tinha mais entendimento. A fisioterapia era na sala, as crianças ficavam por perto pra segurar a mão e diziam que dariam um beijo pra sarar"

FALTA DE ESPAÇO

Apesar do longo período fora dos gramados, Veríssimo retomou como opção para o Benfica em setembro do ano passado, mas não ganhou oportunidades. Ainda em processo de recondicionamento físico, o jogador pediu para atuar pelo time B e não foi muito além disso. Ao retornar para o time principal, foi titular em apenas um jogo. Em outros cinco, acumulou 14 minutos ao todo.

Na época, com a falta de espaço, o Benfica quis negociar o jogador para que pudesse buscar novos ares e ganhasse sequência. Em baixa, Veríssimo sentiu o julgamento do mercado por causa da lesão. Logo ele, que até com dedo quebrado já entrou em campo.

"Desistir nunca foi uma opção. Ele tem um psicológico muito bom, sabia que a dor ia sempre estar lá, que ele tem de conviver com a dor. Ele já jogou até com o dedo quebrado. Teve um momento no profissional que, se ele saísse, poderia perder a oportunidade dele. Fazia uma gambiarra lá em casa antes de colocar a chuteira. A dor sempre foi parte da vida dele", comentou.

"Você vê de perto que seu marido já está 100%, já deixou de ir para Copa por falta de oportunidade de entrar em campo e o técnico não fazia rotatividade de jogadores.. Pô, acaba sendo desanimador", completou.

PESO DOIS

A chegada ao Corinthians foi feita com muita cautela. Após sentir a temperatura do mercado após a lesão, Veríssimo se reuniu mais de uma vez com os dirigentes paulistas para sentir segurança de que teria espaço e respaldo.

Mas teve uma espécie de "peso dois" que facilitou o negócio: o pai de Veríssimo. Corintiano roxo, Nelson incentivou o filho a fechar com seu clube do coração e se emocionou ao presenciar o defensor atuando na Neo Química Arena.

Hoje, Veríssimo chama a atenção por sua regularidade, desarmes, roubadas de bola e bom passe. E não pense que o defensor evitará divididas no Corinthians. Apesar da lesão, não existe receio para arrancar a bola da defesa diante de uma situação perigosa.

"Ele sempre diz que não tem medo de se machucar de novo, que as lesões fazem parte do trabalho dele. O Lucas, aliás, considerou todas propostas que chegaram, mas é inviável trabalhar com um clube que não confia no processo de retorno dele. Com o Corinthians foi diferente, nos trouxe segurança, nos explicaram os planos, o Lucas se sentiu muito confortável e tranquilo em retomar a sua carreira no Brasil com o respaldo gigante que o Corinthians nos deu. O resultado está aí: Lucas titular, se destacando pela postura que sempre teve. É um cara com muito sangue nos olhos. Eu tinha certeza de que ele seria craque aqui".

ESCALAÇÕES

O técnico Vanderlei Luxemburgo não divulgou a lista dos jogadores que irão viajar para a partida. No entanto, a presença de Veríssimo entre os 11 iniciais é quase certa.

O time alvinegro deve ter como desfalques Maycon, que cumpre suspensão automática, Bruno Méndez e Matías Rojas, que cumpriam compromissos com as seleções uruguaia e paraguaia, respectivamente, e não devem ser reintegrados.

Uma provável escalação do Corinthians tem: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Fausto Vera e Renato Augusto (Giuliano); Gustavo Mosquito, Wesley e Yuri Alberto.

Do outro lado, o time anfitrião deve contar com os retornos de Marinho, que volta de suspensão, e Calebe, que se recuperava de lesão.

Uma provável escalação do técnico Juan Pablo Vojvoda para o Fortaleza tem: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: Às 19h (de Brasília) desta quinta-feira (14)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

Transmissão: Premiere