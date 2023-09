SÃO PAULO, SP (UOLFOLHAPRESS) - O Inter quebrou uma sequência de dez jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, superou o São Paulo de virada por 2 a 1 em um chuvoso Beira-Rio e retomou, provisoriamente, seu lugar na parte de cima da tabela do torneio. De quebra, os gaúchos pressionam os paulistas para a decisão da Copa do Brasil.

O resultado deixa a equipe de Eduardo Coudet com 29 pontos e na 10ª posição - amanhã, no entanto, Corinthians e Cruzeiro podem deixar os gaúchos novamente na metade inferior.

O São Paulo, por outro lado, fica na 12ª colocação e toma uma ducha de água fria antes da decisão da Copa do Brasil. No domingo, os comandados de Dorival Júnior iniciam, no Maracanã, a final do torneio mata-mata com o Flamengo.

O JOGO

O 1° tempo teve muita chuva e pouca emoção. Os melhores lances ocorreram só nos minutos finais e foram, em geral, protagonizados por Calleri: o argentino acertou a trave dos mandantes e, pouco depois, abriu o placar de pênalti - em bobeada de Keiller.

Na 2ª etapa, o Inter pressionou e virou o jogo em menos de 25 minutos com os dois laterais: Renê e Bustos. O São Paulo esboçou uma reação, sem sucesso, pouco antes do apito final.

GOLS

Sustos gaúchos. O jogo começou com o Inter pressionando: logo no primeiro minuto, Maurício recebeu lindo passe em diagonal de Alan Patrick e tentou deslocar Rafael, mas o goleiro adversário praticou linda defesa e desviou para escanteio. Pouco depois, Wanderson arriscou de fora da área e também levou perigo.

Lucas aparece (e quase surpreende). O São Paulo respondeu aos 15 minutos, quando o baixinho Lucas apareceu no meio dos zagueiros em cobrança de escanteio e, por pouco, não balançou as redes gaúchas. O lance desencadeou boas investidas do meia-atacante, que infernizou os defensores atuando pelo lado esquerdo do ataque.

Calleri na trave, Calleri no gol. A chuva apertou no Beira-Rio e esfriou o ritmo de jogo até os minutos finais do 1° tempo. Mas Calleri apareceu: primeiro, aos 39 minutos, ele carimbou a trave após escanteio e, já nos acréscimos, converteu o pênalti gerado após lambança de Keiller, que errou domínio e derrubou Alisson dentro da área: 1 a 0.

Mudanças, sufoco e gol. Coudet tirou dois jogadores amarelados no intervalo e viu sua equipe pressionar nos minutos iniciais da 2ª etapa. Alan Patrick, Maurício e Wanderson encaixaram boas jogadas, mas Rafael evitou o pior até os 13 minutos, quando Bustos aproveitou desvio em cruzamento da esquerda e, livre, fuzilou o gol adversário antes de empatar: 1 a 1.

São Paulo, desnorteado, toma virada. O gol acendeu de vez o Inter, que engatou uma série de lances ofensivos e virou o placar logo depois de Dorival acionar Nestor e Michel Araújo (nos lugares de Lucas e Luciano): Renê recebeu de Alan Patrick e, de fora da área, bateu forte ao gol de Rafael, que não conseguiu fazer a defesa e viu a bola parar nas redes: 2 a 1.

Últimas tentativas. Com Pato no lugar de Calleri, os visitantes tentaram explorar a bola alta diante de um inseguro Keiller, mas não conseguiram igualar o marcador até o apito final de Paulo César Zanovelli.

FICHA TÉCNICA

INTER 2x1 SÃO PAULO

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Mercado, Gabriel, Keiller, Matheus Dias, Lucca (INT); Diego Costa, Pablo Maia, Rafinha, Calleri (SPO)

Gols: Calleri (SPO), aos 48 min do 1° tempo; Bustos (INT), aos 13 min do 2° tempo; Renê (INT), aos 24 min do 2° tempo

INTER: Keiller; Bustos, Hugo Mallo, Mercado (Nico Hernández) e Renê; Gabriel (Rômulo), Bruno Henrique (Matheus Dias), Maurício (Igor Gomes) e Wanderson; Alan Patrick (Campanharo) e Lucca. Técnico: Eduardo Coudet

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha (Nathan Mendes), Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista (Patryck); Pablo Maia, Alisson e Wellington Rato; Lucas (Nestor), Luciano (Michel Araújo) e Calleri (Alexandre Pato). Técnico: Dorival Júnior