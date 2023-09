SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após as derrotas de São Paulo e Flamengo na noite desta quarta-feira (13) para Inter e Athletico-PR, respectivamente, os treinadores das duas equipes comentaram a possível interferência dos resultados do Brasileirão para a decisão da Copa do Brasil ?os dois iniciam a disputa do título neste domingo (17), a partir das 16h (de Brasília). O que pensam os comandantes?

A OPINIÃO DE DORIVAL

O técnico do São Paulo admitiu que o foco nas finais atrapalhou sua equipe na partida contra o Inter. Dorival disse ainda que seria "impossível" cobrar seus jogadores além do que foi trabalhado nos últimos dias.

"O resultado em si não tem nada a ver com aquilo que vamos fazer no domingo. É difícil você virar a chave diante de um jogo tão decisivo e marcante na história do clube. Tivemos que fazer um jogo neste intervalo e era muito importante estarmos em campo", disse Dorival.

Trabalho recente no Flamengo ajuda? "Acho que é natural que tenhamos um conhecimento da equipe e dos jogadores do Flamengo: são jogadores de excelente nível. Mas não vejo isso como fator decisivo e que desequilibre ou influencie. Teremos dois grandes espetáculos, as equipes estavam se preparando ao longo de todo esse período e, queira ou não, fica muito difícil você virar uma chave. Não é assim que funciona."

Expectativa. "O jogo do domingo tem outra característica. Tenho certeza que, tanto os jogadores do São Paulo quanto do Flamengo estão esperando como ninguém por este momento. Teremos dois jogos com duas grandes equipes e, sinceramente, o passado para mim em relação a este pequeno histórico não tem problema. O que teremos é que estar focados, determinados e prontos para dois jogos importantíssimos na história do clube."

A OPINIÃO DE SAMPAOLI

Já o treinador argentino lamentou a atuação "nervosa" do Flamengo, mas ressaltou que segue esperançoso pela conquista do título. Sampaoli também destacou que o time rubro-negro tem que estar "em uma tarde boa" para conseguir derrotar o adversário "muito forte".

"Confio muito nessa final, em conseguir ter um jogo importante para o clube ter um título. Sigo com esperança", disse Sampaoli.

Pressão antes da final: A recepção [protesto da torcida] na chegada [em Cariacica] não foi boa. Depois de um grande jogo contra o Botafogo fora de casa, foi algo estranho para mim. Mas normal, temos que saber que vai acontecer. Pode ser que aconteça domingo também na final. Temos que ter a capacidade de enfrentar uma situação que nos dá a possibilidade de ganhar o título".

Duelo contra o São Paulo: "Jogo que é uma final tem atenção importante, mas os times têm grandes jogadores. O São Paulo tem grandes jogadores. Lucas Moura, James Rodríguez, se reforçou para ganhar. Temos que estar em uma tarde boa para ganhar esse titulo porque o rival é muito forte".