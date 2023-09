O Brasil é conhecido como o país do futebol, o que, embora seja um estereótipo, não deixa de ser verdade. Apesar disso, nem todo mundo sabe sobre as nossas conquistas fora do futebol masculino.

Que a seleção brasileira de futebol masculino é a maior dentre as seleções de países, não há qualquer dúvida, mas a realidade é que, para quem acompanha as competições do esporte, os nossos tempos de glórias parecem distantes. A última Copa vencida pelo Brasil já tem mais de 20 anos.

Isso não significa que o Brasil não tenha ganhado competições e títulos de lá para cá. Embora a Copa do Mundo de futebol masculino seja o campeonato de maior destaque e prestígio internacional, diversos outros ocorrem nos tempos entre uma Copa e outra, em diferentes escalas e importância.

Diante de tudo isso, vale dar um destaque para os títulos conquistados pela seleção brasileira de futebol masculino que não são a Copa do Mundo. Além disso, ao final do texto nós também vamos falar sobre títulos conquistados pela grandiosa seleção de futebol feminino do nosso país.

1 – Copa das Confederações 2013

Assim como na Copa do Mundo, o Brasil é o líder de vitórias na Copa das Confederações, com o título mais recente sendo conquistado em 2013. Até 2023 foram realizadas 10 edições, das quais o Brasil venceu 4: 1997, 2005, 2009 e 2013. A segunda colocada é a França, com metade das nossas vitórias.

2 – Copa América 2019

A taça da Copa América, conquistada pela seleção brasileira em 2019, ocorreu somente um ano depois da Copa do Mundo. O título foi o sexto conseguido pelo Brasil, após vitórias nos anos de 1919, 1922, 1989, 1997 e 1999. A conquista nos coloca em terceiro lugar entre os mais vitoriosos.

A Copa América 2019 é notável por ter sido a primeira edição da competição em que os brasileiros que apostaram na seleção em casas de apostas tiveram bons resultados. Um exemplo de plataforma onde isso ocorreu é a Pixbet, a qual conta com apostas esportivas em diversos campos e não somente no futebol, como o futebol americano, MMA e muito mais para todos os fãs de esportes.

3 – Jogos Olímpicos 2016 e 2020

Assim como a Copa América, os Jogos Olímpicos têm presença marcada nas melhores casas de apostas que atuam no país, como Betano e Bet365, por exemplo. São sites que oferecem opções de bônus e muitas modalidades de esportes também.

Nos anos de 2016 e 2020, aqueles que apostaram pela vitória do Brasil acertaram! É interessante inclusive mencionar que o título de 2020 veio logo após a conquista da Copa América.

Nos Jogos Olímpicos, o Brasil tem, ao todo, 7 medalhas: 2 medalhas de bronze (em 1996 e 2008), 3 de prata (1984, 1988 e 2012) e 2 medalhas de ouro (2016 e 2020). Levando em conta que os nossos ouros vieram em dois campeonatos seguidos, as chances de vitória em 2024 parecem muito boas!

4 – Jogos Pan-Americanos 2015

Embora a vitória mais recente do Brasil nos jogos Pan-Americanos seja mais antiga que os dois ouros nos Jogos Olímpicos, nós temos um histórico mais bem-sucedido aqui.

Os pódios vieram em 1963, 1975, 1979 e 1987 (ouro), 1959 e 2003 (prata) e 1983 e 2015 (onde conquistamos o bronze).

Para fechar o texto, vale mencionar que a seleção de futebol feminino do Brasil tem 26 títulos, entre taças e pódios conquistados na Copa América Feminina (destaque, com 8 títulos), Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, Jogos Sul-Americanos, Universíada de Verão e Jogos Mundiais Militares.

Através da plataforma Academia de Apostas, torcedores conseguem encontrar casas de apostas esportivas que contemplam o futebol feminino. Além disso, encontra-se bônus para novos usuários em sites de apostas, como a Betano, bem como informações sobre métodos de pagamento. Veja só esse vídeo:

Percebeu como os atletas brasileiros continuam conquistando troféus e dando orgulho ao esporte nacional? Quando expandimos nossa visão para além da Copa do Mundo de futebol masculino, é possível perceber como o Brasil tem um campo rico para esportes e que merece ser prestigiado.