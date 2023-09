SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo usou suas redes sociais para anunciar o fim da parceria com a Adidas ao final deste ano.

O clube e a marca de materiais esportivos trabalharam em conjunto ao longo de cinco anos.

Os produtos da atual temporada seguem disponíveis para compra nos canais de venda oficiais do clube e da marca enquanto durarem os estoques.

Julio Casares, o presidente do São Paulo, disse que a Adidas protagonizou "falhas terríveis" em relação ao clube nos últimos tempos durante entrevista ao programa Roda Viva.

A Adidas não estampou o patrocinador máster do clube nas costas do terceiro uniforme, e o caso virou tema judicial entre as partes.

CONFIRA A NOTA DO SÃO PAULO NA ÍNTEGRA

"Após cinco anos de parceria, o São Paulo Futebol Clube e a adidas não renovarão o acordo de fornecimento de material esportivo em vínculo a ser encerrado ao fim de 2023.

Ao longo destes anos, adidas e São Paulo lançaram camisas históricas que foram eternizadas pela torcida tricolor na terceira passagem da marca das três listrar pelo clube.

Os uniformes e coleção da atual temporada seguem disponíveis para compra nos canais de venda oficiais do clube e da marca enquanto durarem os estoques."

O QUE DIZ A ADIDAS

A reportagem procurou a marca, que afirmou que seu posicionamento é o mesmo do São Paulo. O comunicado foi feito de forma conjunta.