SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, afirmou em entrevista ao programa De Primeira, do UOL Esporte, que "tiraram na mão grande" do Colorado o título brasileiro de 2020. Ele contestou a anulação do pênalti de Ramiro no empate em 0 a 0 contra o Corinthians, na última rodada, que sagrou o Flamengo campeão em fevereiro de 2021 devido à pandemia de Covid-19.

'Nos tiraram o Brasileiro na mão grande': "Tem sido difícil no Brasileiro. Primeiro, porque nos tiraram o Brasileiro na mão grande, não vou deixar de registrar isso, isso ficou gravado e não é choro, é realidade, é fato. Até hoje não entendi como aquele pênalti foi anulado pelo VAR, os critérios mudam a cada dia, a cada ano, a cada jogo, e ali nós tínhamos um Brasileiro histórico em 2021 [Brasileirão de 2020]".

Para ele, é uma obsessão voltar a vencer o Brasileiro. "No ano passado, nós batemos o recorde de pontos, foi a maior pontuação do Internacional na história dos pontos corridos. O Palmeiras faz aquela grande campanha e a gente fica na segunda colocação, também com uma perspectiva de ter disputado o título com umas vitórias a mais. Então, nós estamos perto, é uma obsessão, por óbvio, voltar a vencer o Brasileiro."

PÊNALTI ANULADO

O empate por 0 a 0 entre Inter e Corinthians, no Beira-Rio, na última rodada do Brasileirão 2020, ficou marcado por um pênalti anulado de Ramiro via VAR.

Após cruzamento de Moisés, a bola bateu no braço de Ramiro, que deslizava pelo gramado, e o árbitro Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti. Na revisão no vídeo, porém, ele voltou atrás na decisão.

No fim do jogo, o Inter ainda marcou com Yuri Alberto, mas o gol foi anulado porque ele estava impedido na hora do passe de Alan Patrick. Com o 0 a 0, o Flamengo ficou com o título, mesmo perdendo do São Paulo no Morumbi.