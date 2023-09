RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral esquerdo Filipe Luís está vetado pelo Flamengo do jogo de ida da final da Copa do Brasil, neste domingo (17), contra o São Paulo, no Maracanã.

Filipe Luís está com uma lesão muscular na coxa direita ocorrida na última terça-feira (12). Ele já foi desfalque na derrota de quarta-feira (13), por 3 a 0 para o Athletico-PR, em Cariacica (ES), e está sendo preparado para retornar no jogo de volta da final da Copa do Brasil, no dia 24 de setembro.

Confira a situação de outros atletas:

- Arrascaeta e Luiz Araújo: o meia e o atacante seguem se recuperando de lesões musculares nas coxas esquerdas e as chances de estarem em campo neste domingo são remotas, embora apresentem evolução. A dupla já faz alguns trabalhos no campo, mas acompanhada por fisioterapeutas.

- Allan: o volante Allan sentiu dores na panturrilha direita no jogo de ontem e precisou ser substituído. Ele ainda passa por exames médicos para saber a gravidade da lesão.

Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 16h, no Maracanã, pelo duelo de ida da final da Copa do Brasil. A partida de volta acontecerá no dia 24 de setembro, no Morumbi (SP).