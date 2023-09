SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa (Federação Internacional de Futebol) divulgou nesta quinta-feira (19) a relação dos indicados ao prêmio The Best, que celebra os melhores da temporada do futebol. Há nomes esperados, como o do belga Kevin de Bruyne, do Manchester City, e ausências sentidas, como a do brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid.

Com o calendário recente atípico e finalização da Copa do Mundo em dezembro, o período para avaliação dos atletas também é diferente do habitual. Deve ser observado o que eles fizeram a partir de 19 de dezembro -dia seguinte à final do Mundial no Qatar- até 20 de agosto. Por isso, não surpreende que haja tantos representantes do City.

Seis dos campeões europeus correspondem a metade dos indicados ao prêmio de melhor jogador. Estão ao lado de De Bruyne na lista Julián Álvarez, Ilkay Gündogan, Erling Haaland, Rodri e Bernardo Silva, todos vencedores da última Champions League. Também concorrem Marcelo Brozovic, Khvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Victor Osimhen e Declan Rice.

O Manchester City tem ainda Pep Guardiola na briga pelo prêmio de melhor treinador e Ederson candidato a melhor goleiro. O arqueiro é o único brasileiro entre os nomes indicados para todas as categorias.

Já a Espanha emplacou três de suas campeãs do mundo na lista das concorrentes ao prêmio de melhor jogadora: Aitana Bonmatí, do Barcelona, Jenni Hermoso, do Pachuca, e Salma Paralluelo, do Barcelona. O técnico campeão, Jorge Vilda, de má relação com o grupo, não foi indicado.

A lista apresentada pela Fifa foi elaborada com votação de seu grupo técnico, que inclui nomes como Kaká e Drogba. Agora, essa relação será apresentada aos capitães e treinadores das seleções. Há votos ainda para jornalistas selecionados e votação aberta ao público no site da Fifa. As escolhas podem ser feitas até 6 de outubro.

Confira a lista dos finalistas:

- Melhor jogador

Julián Álvarez (Argentina / Manchester City FC)

Marcelo Brozovic (Croácia / Inter de Milão/Al Nassr FC)

Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City)

Ilkay Gündogan (Alemanha / Manchester City/FC Barcelona)

Erling Haaland (Noruega / Manchester City FC)

Rodrigo (Rodri) (Espanha / Manchester City)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia / Napoli)

Kylian Mbappé (França / Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina / Paris Saint-Germain / Inter Miami)

Victor Osimhen (Nigéria / Napoli)

Declan Rice (Inglaterra / West Ham/Arsenal)

Bernardo Silva (Portugal / Manchester City)

- Melhor jogadora

Aitana Bonmatí (Espanha / Barcelona)

Linda Caicedo (Colômbia / Real Madrid)

Rachel Daly (Inglaterra / Aston Villa)

Kadidiatou Diani (França / Lyon/Paris Saint-Germain)

Caitlin Foord (Austrália / Arsenal)

Mary Fowler (Austrália / Manchester City)

Alex Greenwood (Inglaterra / Manchester City)

Jennifer Hermoso (Espanha / Pachuca)

Lindsey Horan (EUA / Lyon)

Amanda Ilestedt (Suécia / Arsenal/Paris Saint-Germain)

Lauren James (Inglaterra / Chelsea)

Sam Kerr (Austrália / Chelsea)

Mapi León (Espanha / Barcelona)

Hinata Miyazawa (Japão / Mynavi Sendai)

Salma Paralluelo (Espanha / Barcelona)

Keira Walsh (Inglaterra / Barcelona)

- Melhor goleiro

Yassine Bounou (Marrocos / Sevilla)

Thibaut Courtois (Bélgica / Real Madrid)

Ederson (Brasil / Manchester City)

André Onana (Camarões / Inter de Milão/Manchester United)

Marc-André ter Stegen (Alemanha / Barcelona)

- Melhor goleira

Mackenzie Arnold (Austrália / West Ham)

Ann-Katrin Berger (Alemanha / Chelsea)

Catalina Coll (Espanha / Barcelona)

Mary Earps (Inglaterra / Manchester United)

Christiane Endler (Chile / Lyon)

Zecira Musovic (Suécia / Chelsea)

Sandra Paños García-Villamil (Espanha / Barcelona)

- Melhor técnico de time masculino

Pep Guardiola (Espanha / Manchester City)

Simone Inzaghi (Itália / Inter de Milão)

Ange Postecoglou (Austrália / Celtic/Tottenham)

Luciano Spalletti (Itália / Napoli)

Xavi (Espanha / Barcelona)

- Melhor técnico/a de time feminino

Peter Gerhardsson (Suécia)

Jonatan Giráldez (Espanha / Barcelona)

Tony Gustavsson (Suécia / Australia)

Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea)

Sarina Wiegman (Holanda / Inglaterra)