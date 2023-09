RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro homologou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) do Vasco com o Ministério Público e liberou São Januário para receber público. A primeira partida com o retorno do torcedor cruzmaltino será contra o Coritiba, no dia 21 de setembro.

O desembargador Maldonado de Carvalho fez a homologação e o processo foi extinto.

O Vasco se comprometeu a adotar uma série de medidas para aumentar a segurança no estádio.

A principal delas é a implementação de reconhecimento facial nas catracas dos acessos de São Januário.

O cadastramento da tecnologia com os torcedores será feito de maneira gradual para sócios e não-sócios. O UOL divulgou detalhes de como tudo será feito.