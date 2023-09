SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira de futsal está aproveitando a Copa das Nações para testar a competitividade de olho na Copa do Mundo de 2024. O torneio está sendo disputado em Sorocaba, no interior paulista, e vai até domingo (17).

Logo na estreia, o Brasil enfrentou o Japão e venceu por 2 a 0 em um jogo duro, com poucas oportunidades de criação. Os gols foram de Matheus e Rafa. Nesta quinta-feira (14) a equipe fez 3 a 0 na Arábia Saudita (gol de Pito, duas vezes, e Marlon) e se classificou para as semifinais. Para o técnico brasileiro, a partida inaugural foi mais complicada.

"Colocaria como ponto negativo nesse jogo a lentidão com que iniciamos o jogo na defesa, mas tivemos uma rápida interpretação do que estava acontecendo e conseguimos corrigir. É sempre uma pressão para o atleta e para o treinador. Quando conseguimos fazer isso, qualquer treinador fica feliz. Fomos muito bem, entendemos o que estava acontecendo, que tínhamos que aumentar a dinâmica. No segundo tempo, conseguimos manter o equilíbrio no nosso jogo e saímos com a vitória", analisou o treinador Marquinhos Xavier ao UOL.

Como o torneio acontece em Sorocaba, o Brasil foi responsável por convidar os adversários. A ideia, segundo o técnico, é exercitar a competitividade contra seleções que são conhecidas por bons esquemas táticos e, também, duelar com novos oponentes. Poderá ser a primeira vez, por exemplo, que a seleção brasileira enfrenta o Irã.

"Optamos por realizar uma data mais competitiva e, assim, abrimos mão de treinar um pouco mais. É um momento importante para podermos testar algumas questões, principalmente emocional, disputa por vaga, eliminatórias... são coisas importantes dentro de uma preparação. Pelo nível técnico, acredito que esta Copa das Nações trará boas respostas à seleção brasileira", comentou Marquinhos.

COMO FUNCIONA A COMPETIÇÃO

Seis seleções participam da Copa das Nações: Brasil, Japão, Arábia Saudita, Irã, Paraguai e Colômbia.

As equipes foram divididas em dois grupos: A (Brasil, Japão e Arábia Saudita) e B (Irã, Paraguai e Colômbia).

Os dois mais bem colocados de cada grupo avançam às semifinais após se enfrentarem dentro da chave.

TABELA DE JOGOS

Sexta-feira, dia 15

18h15 - Japão x Arábia Saudita

20h - Paraguai x Colômbia

Sábado, dia 16

9h - Disputa do 5° lugar

11h - Semifinal 1

14h - Semifinal 2

Domingo, dia 17

7h - Disputa do 3° lugar

10h - Final