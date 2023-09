SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians retorna a São Paulo com mais motivos para desconfiança e com apenas um fator positivo após a derrota para o Fortaleza, no Castelão, na prévia do duelo da semifinal da Sul-Americana. O time comandado por Luxemburgo não correspondeu às expectativas no primeiro compromisso após a Data Fifa e ainda viu a preocupação no Brasileiro aumentar.

DÚVIDAS AMPLIFICADAS EM FORTALEZA

A atuação do Corinthians foi um balde de água fria para a esperança da torcida por evolução. Luxemburgo teve dez dias livres para preparar a equipe durante o período sem jogos, tendo liberado o elenco para folgar em três e realizado treinamento nos outros sete. Em campo, a equipe se mostrou desconectada.

O time estava desfalcado, mas falhou ao não ser competitivo diante do adversário. O treinador optou por poupar Renato Augusto e mais quatro jogadores, em decisão conjunta com o departamento médico, mas montou uma escalação na retranca que não conseguia manter a posse, fazer a bola chegar no ataque ou dar um respiro para a defesa.

O Fortaleza teve volume para construir um placar mais elástico no primeiro jogo da "trilogia" entre os clubes. O clube cearense dominou as ações e ainda teve um gol anulado por um toque de mão na bola, um pênalti desperdiçado por Marinho e uma bola no travessão antes de marcar o gol que decretou a vitória, aos 48 do segundo tempo.

O que se viu no Castelão gerou um clima de apreensão para a semifinal da Sul-Americana ?Corinthians e Fortaleza dão início à disputa por uma vaga na final no dia 26, na Neo Química Arena. A saída de bola foi um problema, assim como a construção das jogadas, e nem sequer a tentativa de neutralizar o adversário funcionou.

A derrota ainda fez com que o clube alvinegro permaneça a cinco pontos de distância da zona do rebaixamento. O rival Santos, primeiro clube em posição de cair, também perdeu na rodada e estagnou nos 21 pontos. Ainda tem muito campeonato pela frente, mas as dificuldades apresentadas pelo Corinthians rodada após rodada não pintam um cenário animador para a torcida.

O próprio goleiro Cássio cobrou mais atenção dos companheiros e demonstrou preocupação com a situação da equipe na tabela. Ele afirmou que o time precisa somar seis pontos nos próximos dois jogos no Brasileiro -contra Grêmio e Botafogo, ambos em casa? antes de encarar a decisão da Sul-Americana.

"A gente tem que ficar atentos a todo momento. Sofremos muito com a bola, não conseguimos ficar com a bola, toda hora tomando contra-ataque. Uma hora ia tomar o gol. É a lei do futebol. Tem que estar mais ligado nos lances e tentar evitar os gols", afirmou Cássio, ao Premiere.

BOA NOTÍCIA

O jovem Pedro virou o destaque do Corinthians. Ele foi a grande novidade do time ao voltar a ser escalado após dois meses sem ser utilizado.

O atacante de 17 anos fez o gol dos visitantes e recebeu elogios do treinador. Ele, inclusive, balançou a rede pela primeira vez em seus 13 jogos no profissional do clube.

"Pedro mereceu voltar ao time, tem se empenhado bastante. Mereceu voltar a ter uma oportunidade. Tem que mostrar no treino que merece. Foi o primeiro jogador que coloquei da base", disse Vanderlei Luxemburgo.

EXPLICAÇÕES DE LUXA

Luxemburgo defendeu suas escolhas para a partida e disse na coletiva pós-jogo que tem que "se virar". O comandante corintiano entrou com três zagueiros e optou por deixar Lucas Veríssimo e Wesley no banco, assim como não chamar jogadores para não desfalcar o sub-20.

Ele também comentou a decisão que deixou o Corinthians com importantes baixas na partida. Além do suspenso Maycon e de Matías Rojas, que não viajou por questões de logística após a Data Fifa, o treinador poupou Renato Augusto, Fagner, Fábio Santos e Fausto Vera em acordo com o departamento médico.

Luxa ainda preferiu ver o lado do copo "meio cheio" ao analisar a posição na tabela do Brasileiro. Ele destacou que a distância para a zona do rebaixamento permaneceu em cinco pontos e que o time está sendo "pintado" como se estivesse em uma "situação extrema".

Por fim, Luxa lamentou o resultado "doído" e prometeu que o Corinthians terá uma postura diferente na Sul-Americana. "Serão jogos diferentes, não tenha dúvida. Em jogo decisivo a característica muda totalmente. Vamos jogar para passar para uma final", ressaltou.

"Tentamos contratar alguns jogadores, mas não tinha possibilidade. Tenho que me virar, senão não tinha conseguido buscar um Moscardo, um Pedro, esses jogadores. Tem que se virar", disse Luxemburgo.