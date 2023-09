SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlos Sainz, da Ferrari, foi o piloto mais rápido no segundo treino livre do GP de Singapura de Fórmula 1, realizado na manhã desta sexta-feira (15).

O espanhol finalizou a sessão com um tempo de 1min32s120. Ele foi seguido por Charles Leclerc, que ficou 0.018s atrás.

George Russell, da Mercedes, fechou o top-3. Líder do campeonato, Verstappen ficou apenas com o oitavo melhor tempo.

Essa foi a segunda dobradinha da Ferrari na manhã desta sexta-feira. No TL1, Leclerc foi o mais rápido, com Sainz ficando no segundo lugar.

COMO FOI O TL2

Assim como foi na reta final do TL1, a Ferrari dominou a primeira metade do segundo treino livre em Singapura. Carlos Sainz e Charles Leclerc alternaram a liderança da sessão durante os 30 minutos iniciais.

Leclerc, ainda com pneus médios, foi o primeiro piloto a fazer um tempo na casa de 1min32s nos treinos livres. O tempo dele, no entanto, logo foi superado por Carlos Sainz, já com conjuntos macios. O espanhol fez 1min32s120.

Verstappen e Pérez, ambos da Red Bull, encontraram dificuldades durante o TL2 e não conseguiram competir com os carros da Ferrari, ficando, inclusive, atrás da dupla Hamilton e Russell, da Mercedes, Norris, da McLaren, e Alonso, da Aston Martin.

Hamilton e Alonso chegaram a figurar como "intrusos" entre os carros da Ferrari, mas perderam o posto para Russell, que fechou a sessão no terceiro lugar, ficando dois décimos atrás da dupla ferrarista.

Nos minutos finais, os pilotos voltaram à pista com compostos duros e médios para que as equipes pudessem estudar as estratégias para a corrida e planejar novos ajustes.

COMO FOI O TL1

O primeiro treino livre terminou com dobradinha da Ferrari na frente. Com um tempo de 1min33s350, Charles Leclerc fechou a sessão na ponta. Sainz veio logo atrás, seguido de Max Verstappen, da Red Bull.

A primeira metade do primeiro treino livre foi bastante movimentada, com diversos pilotos alternando a ponta. Bottas, Hamilton, Leclerc e Norris figuraram no topo durante os 30 minutos iniciais.

A presença de um lagarto no setor 2 do circuito causou uma bandeira amarela logo no início da metade final da sessão. Diversos pilotos tiveram que abortar suas voltas até que o animal deixasse a pista.

Na reta final do treino, os pilotos testaram os pneus macios. Melhor para a Ferrari, que conseguiu fazer voltas rápidas com Leclerc e Sainz. O piloto monegasco assumiu a ponta e não saiu mais do topo.

Líder do campeonato, Max Verstappen fez uma primeira sessão de treino discreta, mas fechou dentro do top 3. O holandês sequer chegou a assumir a ponta do TL1.

Nos minutos finais, outro lagarto passou pelo meio da pista e forçou a aparição de uma nova bandeira amarela no setor 2.

*

PROGRAMAÇÃO DO FIM DE SEMANA

Treino Livre 3: Neste sábado (16), às 6h30 (de Brasília)

Treino classificatório: Neste sábado (16), às 10h (de Brasília)

Corrida: Domingo (17), às 9h (de Brasília)