SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo apresentou na tarde desta sexta-feira (15) a Ademicon como novo patrocinador do clube. A marca ficará estampada ao lado esquerdo do peito e o contrato vai até o fim de 2024.

O São Paulo anunciou a empresa de consórcios e investimentos como nova patrocinadora do clube dias antes da primeira final da Copa do Brasil. A marca da Ademicon já estará presente na camisa na partida do Maracanã.

As negociações entre clube e empresa começaram em setembro do ano passado, mas as duas partes aceleraram os negócios nos últimos dias. Os valores não foram divulgados, mas as partes afirmaram estar satisfeitas com os valores envolvidos.

O patrocínio envolve não somente a camisa, mas também camarotes e propriedades no Morumbi e no CT da Barra Funda. Ativações em redes sociais também ocorrerão, além da plataforma SPFC Consórcios, que irá remunerar o Tricolor por consórcio feito por são-paulinos.

"É uma grande satisfação poder contar com um patrocinador forte e reconhecido nacionalmente como a Ademicon. Além disso, será uma parceria que, além de juntar duas grandes marcas, também cria a possibilidade de escolha de um produto personalizado e feito especialmente para os são-paulinos de todo o país. E que vai remunerar o São Paulo pelo tempo de consórcio do são-paulino. É o que a gente precisa: criar novas formas de arrecadação para além do patrocínio", afirma Eduardo Toni, Diretor Executivo de Marketing do São Paulo Futebol Clube.