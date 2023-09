SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Tota, atacante ex-Juventude que foi banido do futebol pela Fifa nesta semana, compartilhou um vídeo em seu Instagram onde pediu perdão por ter participado do esquema de apostas investigado pela Operação Penalidade Máxima, do MP-GO.

"Foi um baque na minha vida. Todo ser humano erra, só não podemos persistir no erro. Creio também que todo ser humano tem sua segunda chance. Eu errei. Estou aqui para pedir perdão, primeiramente, ao Juventude, aos meus amigos. Devo mil perdões, isso não é da minha índole", disse Tota;

O QUE MAIS ELE DISSE?

Morte do pai: "Por mais que já esperasse, eu tinha fé que algo poderia dar certo. A decisão do STJD me doeu demais. Minutos antes da minha defesa, eu tive a notícia de que meu pai estava sendo entubado e, de lá para cá, tem sido muito difícil para mim. Depois de alguns dias, eu sofri a perda do meu pai. Por mais que ele não tenha sido muito próximo, desde pequeno eu sofri com a separação dos meus pais. É alguém da minha família".

Consequências: "Todo erro tem sua consequência, vou ter que arcar com o meu erro. Já estou sendo bastante prejudicado, sofrendo todas as punições possíveis e espero e tenho fé que vou ter minha segunda chance no futebol".

Atitude sem pensar: "Nem eu esperava que isso poderia acontecer. Não é da minha índole, não vem da minha família, venho de uma família onde nunca tive nada, nunca vi dinheiro alto na minha vida. Surgiu a oportunidade, eu não consegui pensar em tudo aquilo de ruim que isso poderia trazer para mim e me trouxe. O futebol era meu sustento, era como eu ajudava minha mãe e meus irmãos".

Vida pós-banimento: "Sigo jogando no [futebol] amador, comecei agora. Comecei a vender joias para que consiga ajudar minha mãe e arcar com os gastos, tenho dívidas para arcar, advogados, multas. Vida que segue. É olhar para trás, que possa servir de aprendizado e que daqui para frente eu não erre mais".

Sonho de muitos: "Me sinto arrependido. Se eu pudesse voltar atrás, jamais faria algo semelhante a isso ou algo que se relacionasse a isso. Se aparecesse isso para mim agora, eu ia avisar as autoridades para que eles tomassem o melhor rumo. Muitas crianças têm o sonho de ter essa oportunidade que eu tive. Eu aproveitei, mas não aproveitei. Pude jogar jogos profissionais que eu sempre sonhei, mas entreguei de outra forma".

ENVOLVIMENTO DE GABRIEL TOTA

O STJD baniu Gabriel Tota do esporte e aplicou uma multa de R$ 55 mil. O caso foi enviado à Fifa, que também decidiu por banir o atleta do futebol.

A investigação aponta que Tota foi o jogador que mais recebeu dinheiro da quadrilha. Ao todo, R$ 115 mil foram transferidos para sua conta.

No entanto, ele não ficou com todo o dinheiro. De acordo com a investigação, Gabriel atuava como intermediário dentro do vestiário do Juventude e repassava uma parte para colegas que conseguia trazer para o esquema.

No dia 17 de maio, o Juventude anunciou a rescisão de contrato com o jogador. Ele estava emprestado ao Ypiranga.

Após ser banido do futebol profissional, Gabriel Tota vem compartilhando vídeos onde aparece jogando por equipes amadoras. Ele também vende joias nas redes sociais.